Esta noche, El Hormiguero tiende la alfombra roja ante la visita de Ester Expósito

La aclamada actriz visita a Pablo Motos y a las Hormigas para contarnos detalles de su nuevo proyecto, que se estrena en cines el 5 de septiembre.

El Hormiguero
Cerramos la semana de estreno de la vigésima temporada de El Hormiguero con la visita de Ester Expósito, una de las actrices con más proyección del panorama español.

La actriz regresa a El Hormiguero para contarnos todo sobre su nueva película, ‘El Talento’, en la que encarna el papel protagonista de Elsa, una prometedora estudiante de violonchelo cuya vida dará un vuelco.

La joven asiste a la fiesta de cumpleaños de su amiga sin saber que recibirá una noticia que la pondrá entre la espada y la pared, teniendo que elegir entre el futuro de su familia y su dignidad.

Sobre ella:

Ester Expósito es una actriz y modelo española que alcanzó la fama internacional gracias a su papel como Carla Rosón Caleruega en la serie Élite de Netflix. Desde muy joven mostró vocación por la interpretación, formándose en teatro y ganando premios como Mejor Actriz en la Comunidad de Madrid.

