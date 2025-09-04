Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En El Hormiguero

El halago de Pérez-Reverte a Rufián: "No es un cualquiera en el parlamento de rascapuertas que tenemos"

El escritor no se ha cortado a la hora de analizar la evolución y el crecimiento político de un político que él mismo define como "interesante".

rufian

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

Arturo Pérez-Reverte ha sido el tercer invitado de la vigésima temporada de El Hormiguero y su visita no ha dejado indiferente a nadie. El escritor ha analizado la situación sociopolítica española y ha dado su opinión acerca de los rostros más destacados del momento.

Sobre Rufián, el escritor ha reconocido que, actualmente, le despierta cierto interés. "Ha evolucionado, es un tipo muy listo. No cree en nada y eso es lo mejor para un político", ha querido recalcar Pérez-Reverte.

"Se ha profesionalizado y ha aprendido un montón de cosas. Habla a los jóvenes de cosas que les interesa y es probablemente de los mejores oradores del Congreso", ha añadido el invitado de la noche. ¡Escucha todo lo que ha comentado sobre Rufián en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» El Hormiguero

Publicidad

Programas

rufian

El halago de Pérez-Reverte a Rufián: "No es un cualquiera en el parlamento de rascapuertas que tenemos"

El Rey Felipe VI y el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz

Las diferencias del encuentro de Felipe VI con el fiscal general del año pasado con el presente, marcado por la polémica: ¿cambio de actitud?

Esta noche, El Hormiguero tiende la alfombra roja ante la visita de Ester Expósito

Esta noche, El Hormiguero tiende la alfombra roja ante la visita de Ester Expósito

Agustín Jiménez, a un paso de conseguir los 100.000 euros en la Ronda Final en el Juego de pelotas
Mejores momentos | Programa 1

Agustín Jiménez, a un paso de conseguir los 100.000 euros en la Ronda Final en el Juego de pelotas

El regalo envenenado de Juanra Bonet a Susi Caramelo: los cómicos se juegan su victoria sobre los cantantes
Mejores momentos | Programa 1

El regalo envenenado de Juanra Bonet a Susi Caramelo: los cómicos se juegan su victoria sobre los cantantes

Blas Cantó pierde los nervios antes de ser eliminado: “¡Las pelotas en juego las tengo yo!”
Mejores momentos | Programa 1

Blas Cantó pierde los nervios antes de ser eliminado: “¡Las pelotas en juego las tengo yo!”

El cantante ha demostrado la tensión del momento, a punto de descubrir si había elegido una respuesta acertada o equivocada.

Carlos Baute se queda solo ante el peligro: “Dios mío, qué estrés”
Mejores momentos | Programa 1

Carlos Baute se queda solo ante el peligro: “Dios mío, qué estrés”

El cantante ha sido el último de su equipo en saber si la bola le enviaría al agua o no.

El Monaguillo, primer eliminado de Juego de pelotas: “El capitán no me ha dejado”

El Monaguillo, primer eliminado de Juego de pelotas: “El capitán no me ha dejado”

El alegato de Pérez-Reverte a favor de la educación: "Un libro es un arma defensiva"

El alegato de Pérez-Reverte a favor de la educación: "Un libro es un arma defensiva"

La teoría de Arturo Pérez-Reverte sobre el futuro de Pablo Iglesias: "Quiere liderar una liga antifascista"

La teoría de Arturo Pérez-Reverte sobre el futuro de Pablo Iglesias: "Quiere liderar una liga antifascista"

Publicidad