El halago de Pérez-Reverte a Rufián: "No es un cualquiera en el parlamento de rascapuertas que tenemos"

Arturo Pérez-Reverte ha sido el tercer invitado de la vigésima temporada de El Hormiguero y su visita no ha dejado indiferente a nadie. El escritor ha analizado la situación sociopolítica española y ha dado su opinión acerca de los rostros más destacados del momento.

Sobre Rufián, el escritor ha reconocido que, actualmente, le despierta cierto interés. "Ha evolucionado, es un tipo muy listo. No cree en nada y eso es lo mejor para un político", ha querido recalcar Pérez-Reverte.

"Se ha profesionalizado y ha aprendido un montón de cosas. Habla a los jóvenes de cosas que les interesa y es probablemente de los mejores oradores del Congreso", ha añadido el invitado de la noche. ¡Escucha todo lo que ha comentado sobre Rufián en el vídeo de arriba!