Almudena Cid: “Yo soy muy inocente, a mí me las meten dobladas”

Almudena Cid llega con mucha ilusión a Emparejados para ponerse al frente de la sección ¿quién es quién?, un juego en el que el público se puede llevar una buena suma de dinero si la intuición de Susana y Joaquín y los invitados no les falla.

En el ¿quién es quién?, los padrinos tendrán que averiguar quién de los dos candidatos propuestos tiene la relación que se pregunta con el visitante.

Almudena Cid habla de Emparejados como “un programa muy redondo” y ella se define como una persona muy inocente, “yo creo a todo el mundo, pero luego en la vida no todo el mundo es tan majo”.

A la hora de hablar de las banderas rojas que tienen en su vida, la presentadora asegura que “ya no me fio si me idolatran mucho” y a la hora de proponerse ella como visitante del ¿quién es quién?”, Cid confiesa que le gustaría “desdoblarse” para estar de presentadora y que intenten adivinar su árbol genealógico.

No te pierdas la entrevista de Almudena Cid, la presentadora del ¿quién es quién? en Emparejados.