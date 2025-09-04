El regalo envenenado de Juanra Bonet a Susi Caramelo: los cómicos se juegan su victoria sobre los cantantes

Cómicos y cantantes han dejado para el final una temática que parecían temer en Juego de pelotas: Y.M.C.A., la canción de Village People. De hecho, Agustín Jiménez ni ha tenido que elegir en la ronda definitiva que ha decidido la victoria del programa, especialmente tras la eliminación de Blas Cantó.

Sin embargo, la pregunta ha resultado bastante más sencilla de lo esperado: ¿cuáles son las caracterizaciones de los componentes del famoso grupo? Tres de las seis opciones que han salido son correctas: Susi Caramelo se ha situado sobre “policía”, Henar Álvarez encima de “vaquero” y Agustín ha apostado por “motociclista”. Han descartado jugador de fútbol americano, enfermero y socorrista.

Juanra Bonet ha añadido un poco más de tensión al momento al acercarse a Susi para hacerle un regalo: unos manguitos, quizá presagiando su caída a la piscina. Después, las seis pelotas gigantes se han deslizado a la vez por las rampas. ¡Descubre en el vídeo el desenlace!