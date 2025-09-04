Mejores momentos | Programa 1
El regalo envenenado de Juanra Bonet a Susi Caramelo: los cómicos se juegan su victoria sobre los cantantes
Agustín Jiménez, Henar Álvarez y Susi Caramelo han afrontado una pregunta decisiva con una temática que parecían temer pero ha resultado más fácil de lo previsto: Y.M.C.A.
Publicidad
Cómicos y cantantes han dejado para el final una temática que parecían temer en Juego de pelotas: Y.M.C.A., la canción de Village People. De hecho, Agustín Jiménez ni ha tenido que elegir en la ronda definitiva que ha decidido la victoria del programa, especialmente tras la eliminación de Blas Cantó.
Sin embargo, la pregunta ha resultado bastante más sencilla de lo esperado: ¿cuáles son las caracterizaciones de los componentes del famoso grupo? Tres de las seis opciones que han salido son correctas: Susi Caramelo se ha situado sobre “policía”, Henar Álvarez encima de “vaquero” y Agustín ha apostado por “motociclista”. Han descartado jugador de fútbol americano, enfermero y socorrista.
Más Noticias
- Agustín Jiménez, a un paso de conseguir los 100.000 euros en la Ronda Final en el Juego de pelotas
- Blas Cantó pierde los nervios antes de ser eliminado: “¡Las pelotas en juego las tengo yo!”
- Carlos Baute se queda solo ante el peligro: “Dios mío, qué estrés”
- El Monaguillo, primer eliminado de Juego de pelotas: “El capitán no me ha dejado”
- Un duelo de “estrellas del espectáculo” inaugura esta noche Juego de pelotas: cómicos contra cantantes
Juanra Bonet ha añadido un poco más de tensión al momento al acercarse a Susi para hacerle un regalo: unos manguitos, quizá presagiando su caída a la piscina. Después, las seis pelotas gigantes se han deslizado a la vez por las rampas. ¡Descubre en el vídeo el desenlace!
Publicidad