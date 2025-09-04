Antena 3 LogoAntena3
Fiscal general

Los magistrados Villegas y Martín Pallín analizan la presencia del fiscal general con Felipe VI: "Si tuviera dignidad se quedaría en casa"

La situación "inédita" en la que se encuentra García Ortiz deja dudas entre los magistrados entre asistir o no a la entrega de la Memoria de la Fiscalía.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acudió el miércoles a la Zarzuela para entregar al Rey Felipe VI la Memoria de la Fiscalía que recoge todos los datos de delincuencia y crímenes que han sucedido durante el año. El exmagistrado del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, y el secretario general de al Plataforma Cívica Independiente Judicial, Jesús Villegas, han expresado su opinión sobre la presencia del fiscal en este acto.

Lo que ha sucedido dos días antes de la apertura del curso judicial, es una "circunstancia inédita", afirmaba Martín Pallín, ya que es la primera vez que un fiscal acude cuando está "pendiente de señalamiento de juicio". El exmagistrado se acoge a que hay que analizar porque está imputado, que no es lo mismo que por "corrupción o cualquier otro delito que por haber ejercitado las funciones que le encomienda el artículo 5 del estatuto del ministerio fiscal".

Señala que si él se encontrase en la misma posición puede que "hubiera meditado el ir o no a la audiencia de tribunales". Sin embargo, Villegas ha dejado claro su pensamiento de que no debería de haber acudido a la Zarzuela: "Si tuviera un poco de dignidad se quedaría en su casa".

El secretario considera que su presencia "contamina y mancha las instituciones". Además que, el mensaje que se deja después de que un fiscal imputado entregue al rey la memoria es "muy preocupante". Tres asociaciones de jueces fiscales, han pedido a través de un comunicado a García Ortiz que no acuda el viernes a la apertura del año judicial.

El Rey Felipe VI y el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz
Fiscal General del Estado

Las diferencias del encuentro de Felipe VI con el fiscal general del año pasado con el presente, marcado por la polémica: ¿cambio de actitud?

El monarca y el fiscal general posan dos días antes de celebrarse la apertura del año judicial,

