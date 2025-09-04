Antena 3 LogoAntena3
Fiscal General del Estado

Las diferencias del encuentro de Felipe VI con el fiscal general del año pasado con el presente, marcado por la polémica: ¿cambio de actitud?

El monarca y el fiscal general posan dos días antes de celebrarse la apertura del año judicial,

Mismo protocolo, diferente situación. Como cada año, el Fiscal General del Estado protagoniza en la Zarzuela junto al Rey el posado protocolario previo a la apertura del año judicial entregándole la memoria fiscal general. En este caso es Álvaro García Ortiz quién posa junto a Felipe VI. En 2024 también fueron ellos quienes abrieron el curso judicial, aunque uno de ellos no estaba siendo investigado por la justicia.

Fue hace un año cuando ambos, con una sonrisa en la cara, entablaban una breve conversación que en el actual posado no sucede. El ambiente era calmado, agradable, donde en varias ocasiones se miran y ríen. En cambio el miércoles, con una nueva entrega de la memoria de la Fiscalía que recoge los datos de delincuencia y la criminalidad del año, el panorama cambió. Felipe VI saluda al FGE educadamente, para posteriormente mantenerse serio, solo mantuvo la sonrisa cuando se dirigió a las cámaras.

En octubre de 2024, García Ortiz fue imputado por el Tribunal Supremo por supuesta revelación de secretos señalado por Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, además de seis acusaciones populares que piden penas de entre cuatro y doce años de inhabilitación.

El acto ha tenido lugar dos días antes de que el Rey presida en el Supremo el acto de apertura del año judicial. Es la primera vez que se imputa al jefe del Ministerio Público. Ante esto tres asociaciones de magistrados y fiscales han mostrado a través de su comunicado su "rechazo" a García Ortiz para que no se presente. Por su parte el líder popular Alberto Núñez Feijóo no acudirá.

