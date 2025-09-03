Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Se moja

La teoría de Arturo Pérez-Reverte sobre el futuro de Pablo Iglesias: "Quiere liderar una liga antifascista"

El periodista y novelista se ha atrevido a vaticinar cuál cree que será el siguiente paso del político.

La teoría de Arturo Pérez-Reverte sobre el futuro de Pablo Iglesias: "Quiere liderar una liga antifascista"

Publicidad

La visita de Arturo Pérez-Reverte a El Hormiguero ha sido un derroche de inteligencia y carácter. El escritor ha dejado claro, entre risas y verdades incómodas, por qué nunca deja indiferente a nadie.

Sobre PabloIglesias, el periodista ha asegurado que está esperando su próximo movimiento. Según vaticina, está esperando a que caiga Pedro Sánchez para volver a la política y liderar una "liga antifascista".

Tal y como ha dicho, cree que el exlíder de Podemos está deseando que salga un Gobierno de coalición entre PP y VOX para que se den un batacazo y presentarse como la única alternativa.

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

El Monaguillo, primer eliminado de Juego de pelotas: “El capitán no me ha dejado”

El Monaguillo, primer eliminado de Juego de pelotas: “El capitán no me ha dejado”

El alegato de Pérez-Reverte a favor de la educación: "Un libro es un arma defensiva"

El alegato de Pérez-Reverte a favor de la educación: "Un libro es un arma defensiva"

La teoría de Arturo Pérez-Reverte sobre el futuro de Pablo Iglesias: "Quiere liderar una liga antifascista"

La teoría de Arturo Pérez-Reverte sobre el futuro de Pablo Iglesias: "Quiere liderar una liga antifascista"

Pérez-Reverte se sincera: "Yo tengo una deuda personal con Feijóo, creo que sería mejor presidente del Gobierno que líder de la oposición"
Su opinión

Pérez-Reverte se sincera: "Yo tengo una deuda personal con Feijóo, creo que sería mejor presidente del Gobierno que líder de la oposición"

Arturo Pérez-Reverte habla sin tapujos del expresidente: "Zapatero era tonto y se hizo malo"
En El Hormiguero

Arturo Pérez-Reverte habla sin tapujos del expresidente: "Zapatero era tonto y se hizo malo"

Arturo Pérez-Reverte se moja al hablar de Vox: "Es el comodín de todos menos del PP, es el gran revulsivo político"
El Hormiguero

Arturo Pérez-Reverte se moja al hablar de Vox: "Es el comodín de todos menos del PP, es el gran revulsivo político"

El escritor no se ha cortado a la hora de dar su opinión sobre un partido político que cree que está creciendo mucho en nuestro país.

La confesión de Arturo Pérez-Reverte: "Ya no me fascina Pedro Sánchez, porque no se va a ir"
Su opinión

La confesión de Arturo Pérez-Reverte: "Ya no me fascina Pedro Sánchez, porque no se va a ir"

El periodista y novelista ha dado su opinión sobre el presidente del Gobierno y se ha mojado asegurando a qué cree que se dedicará en el futuro.

Arturo Pérez-Reverte, sobre el Islam: "No es compatible con la democracia, Europa tenía que haber puesto sus reglas"

Arturo Pérez-Reverte, sobre el Islam: "No es compatible con la democracia, Europa tenía que haber puesto sus reglas"

españoles bonanza

Pérez-Reverte lo tiene claro: "En las tragedias, los españoles somos mejores que en la bonanza porque el Estado falla siempre"

Arturo Pérez-Reverte recuerda su época de reportero: "Cada vez tengo más remordimientos por los muertos que dejé en el camino"

Arturo Pérez-Reverte recuerda su época de reportero: "Cada vez tengo más remordimientos por los muertos que dejé en el camino"

Publicidad