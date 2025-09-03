La teoría de Arturo Pérez-Reverte sobre el futuro de Pablo Iglesias: "Quiere liderar una liga antifascista"

La visita de Arturo Pérez-Reverte a El Hormiguero ha sido un derroche de inteligencia y carácter. El escritor ha dejado claro, entre risas y verdades incómodas, por qué nunca deja indiferente a nadie.

Sobre PabloIglesias, el periodista ha asegurado que está esperando su próximo movimiento. Según vaticina, está esperando a que caiga Pedro Sánchez para volver a la política y liderar una "liga antifascista".

Tal y como ha dicho, cree que el exlíder de Podemos está deseando que salga un Gobierno de coalición entre PP y VOX para que se den un batacazo y presentarse como la única alternativa.