Su novio se murió antes de casarse: "No me dan la pensión de viudedad"

Puri lleva luchando por la pensión de viudedad más de cinco años. Llevaba con Julio 20 años y, cuando se iban a casar, terminó muriendo.

Puri y Julio han estado conviviendo juntos durante 20 años y, cuando se iban a casar, las velutinas le pican y termina falleciendo.

Lleva cinco años luchando para poder conseguir la pensión de viudedad, intentando demostrar que eran pareja: "Tengo mala suerte".

Julio insistía a Puri, durante los últimos años, en que se casaran: "Él decía que no me iba a quedar ninguna pensión".

Puri no creía en las palabras de Julio porque ella era mayor y consideraba que antes de morirse él, por edad, le tocaría a ella: "A mi me puede pasar cualquier cosa".

"Hay casos en los que se admiten este tipo de pensión de viudedad, incluso no estando casados", ha señalado José María Camarero, periodista económico.

Puri ha señalado que incluso tiene un papel del cura de la localidad y que, tanto él como ella, tienen registrado el empadronamiento.

La pensión de viudedad vitalicia a debate: “Cobro 1.400 euros de viudedad y 900 euros de jubilación"

