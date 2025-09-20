¡Colisión global! Arón Piper alucina con el experimento más peligroso en lo que va de temporada en El Hormiguero

Arón Piper llenó El Hormiguero de frescura y naturalidad. El actor recordó experiencias profesionales y desveló aspectos algo más desconocidos de su vida personal.

Durante la visita del intérprete, Marron preparó un experimento tan visual como didáctico: dos enormes globos de pintura suspendidos como péndulos que, al soltarse desde la misma altura, comenzaron a oscilar acelerados por la gravedad.

En ese movimiento, la energía potencial se transformó en energía cinética, alcanzando su punto máximo justo en el centro del recorrido. Allí apareció Keller, “Globo-Man”, que rajó los globos en el instante preciso antes de que se produjera la colisión. El resultado fue un estallido súbito de color, con la pintura dispersándose hacia afuera y liberando toda la energía acumulada. ¡Imperdible!