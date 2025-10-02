Antena 3 LogoAntena3
Testimonio

Las trabas burocráticas que atraviesa Mari tras la muerte de su hijo: "He entregado todos los papeles, pero no cierran las cuentas"

Los trámites que tienen que hacerse cuando fallece un familiar pueden resultar muy costosos y, para muchos, tan dolorosos que no permiten vivir el duelo. Este es el caso de Mari, que aún no ha podido dar por cerrada la muerte de su hijo.

Mari

La muerte llega de un día para otro y algunos les pilla tan desprevenidos el fallecimiento de un familiar, que se ven sin saber cómo enfrentarla a nivel burocrático. Estos trámites para muchos son desconocidos y llegan a alargarse varios meses, impidiendo vivir el duelo en paz.

Mari, por ejemplo, asegura que no ha podido llorar a su hijo como le gustaría por las trabas burocráticas que ha encontrado por el camino. Su hijo falleció a los 33 años en un accidente de moto y aún no han terminado con el papeleo.

El mayor problema con el que se ha encontrado Mari es que el banco no les ha permitido cerrar las cuentas de su hijo. Aunque ha podido pagar los préstamos que tenía, aún tiene un plan de pensiones abierto y una cuentas de ahorros. "Hemos entregado todos los papeles, pero seguimos sin poder cerrar las cuentas", nos cuenta, "nadie nos facilita nada, solo nos ponen trabas en el camino".

Mari y su exmarido aparecen como herederos de su hijo, pero no han conseguido dar por finalizados los trámites. "Para que pagues la hipoteca y los préstamos te llaman todos los días, pero tú no puedes reclamar que cierren esas cuentas", reclama Mari.

Según nos cuenta, este proceso le está costando mucho a nivel personal, ya que no le deja pasar página. ¿Por qué se alargan tanto los trámites relacionados con la muerte?

