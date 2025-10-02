El reencuentro de la menor de 15 años presuntamente secuestrada en Horche (Guadalajara) con su familia

Una mujer de Horche (Guadalajara) ha sido acusada de haber secuestrado a una menor de 15 años durante 9 días. Los padres consiguieron dar con ella y decidieron tomarse la justicia por su mano, apalizándola en plena calle.

Fue una amiga de la presunta secuestradora quien alertó a la policía. Según ella, la acusada aseguraba que la niña era su sobrina y que tenía 18 años.

Y ahora Sonsoles ha tenido acceso a las imágenes del reencuentro de la joven con su familia. En el vídeo, los padres muestran a la pequeña temblando y, minutos más tarde, comienzan el linchamiento a la presunta secuestradora.

La menor fue encontrada en un zulo en el que habría pasado casi 10 días, entre basura y malas condiciones de higiene. Allí, la mujer que llamó a la policía dice haber encontrado unos escritos que parecen de amor entre la menor y la acusada. A raíz de ello, la pregunta es: ¿se trata de un secuestro o existe una relación sentimental oculta?