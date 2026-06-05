Joseba Arguiñano se estrena en solitario con una receta de muslos de pollo a la tailandesa

Joseba Arguiñano ha preparado esta receta junto al presentador Iñaki López que, aunque asegura que no sabe cocinar, con los sencillos pasos que ha marcado el cocinero, se le ha dado fenomenal.

Si no te gusta el aceite de sésamo o no lo encuentras en tu mercado habitual, puedes usar aceite de oliva o de girasol sin problema.

Ingredientes, para 2 personas

Para el pollo:

6 muslitos de pollo

2 dientes de ajo

2 cucharadas de salsa de soja

15 g de jengibre fresco

1 cucharada de aceite de sésamo

Sal

1 cucharada de semillas de sésamo tostado

Perejil

Para el salteado:

1/2 berenjena

1/2 pimiento rojo

1 cebolla morada

7 ajos frescos

50 g de anacardos salados

25 ml de aceite de sésamo

Ingredientes Muslos de pollo a la tailandesa | antena3.com

Para la salsa:

1 cucharada de salsa picante

1 cucharada de salsa de soja

2 cucharadas de salsa de ostras (oyster sauce)

25 ml de aceite de sésamo

10 ml de vinagre de arroz

2 cucharadas de cilantro fresco

Ingredientes para la salsa | antena3.com

Elaboración

Para preparar el pollo, pela y ralla el jengibre sobre un bol. Pela y ralla los ajos. Incorpora el aceite, la soja y una pizca de sal. Introduce los muslos de pollo. Mezcla para que la carne se impregne bien y deja macerar durante 20 minutos como mínimo. Pasa el pollo con el jugo a un recipiente apto para el horno y hornea (con el horno precalentado) a 180ºC durante 25 minutos aproximadamente.

Introduce los muslos de pollo | antena3.com

Para el salteado, calienta el aceite de sésamo en una sartén amplia. Pela y corta la cebolla morada en juliana, introdúcela en la sartén y deja que se poche a fuego medio durante 10 minutos aproximadamente. Corta la berenjena en bastones (con piel), retira las semillas del pimiento y córtalo también en bastones, limpia y pica los ajos frescos en trocitos pequeños y añade todo a la sartén. Sazona y saltea el conjunto durante 10 minutos más. Pica los anacardos y añádelos. Dale un meneo a la sartén para que se integren bien los sabores y retira el salteado del fuego.

Sazona y saltea el conjunto durante 10 minutos más | antena3.com

Para la salsa, pon en una sartén la salsa picante, la salsa de soja, la salsa de ostras, el aceite de sésamo y el vinagre de arroz. Mezcla bien para que ligue y dale un golpe de calor a fuego suave. En el último momento, agrega el jugo que ha soltado el pollo en el horno y el cilantro picado. Mezcla bien.

Sirve en cada plato 3 muslitos de pollo con las hortalizas salteadas y salsea. Espolvorea cada ración con cilantro y sésamo tostado al gusto. Decora con una hoja de perejil.

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