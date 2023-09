Susana Saborido y sus hijas debutan como críticas de Joaquín: "Vamos a juzgar tu plato"

Joaquín Sánchez ha protagonizado junto a Dabiz Muñoz un programa de altura. El gaditano ha aprendido todos los secretos del oficio de la cocina junto al chef con tres estrellas Michelin. Muñoz ha sido el artífice de una divertida novatada en la que Joaquín ha tenido que ir limpiando las lentejas una a una en la cocina.

Tras ese divertido momento, en el que el novato ha demostrado que es un alumno aplicado y que quiere aprender todos los secretos del oficio de cocinero. Dabiz Muñoz le ha enseñado paso a paso a elaborar la receta de Olla de lentejas estofadas con cangrejos a la brasa con la que Joaquín Sánchez tendrá que debutar para demostrar lo que ha aprendido junto al marido de Cristina Pedroche en el programa.

La sorpresa ha llegado cuando el novato ha visto los comensales que le esperaban sentados a la mesa para probar el plato que había preparado junto a Dabiz Muñoz. Su mujer, Susana Saborido, junto a sus hijas, Salma y Daniela, han sido las encargadas de juzgar la evolución de Joaquín como chef.

"Hemos venido a juzgarte", le decía su hija ante la cara de sorpresa de Joaquín al ver a su familia junto a Dabiz Muñoz. "Ahora si que me he puesto nervioso de verdad", ha asegurado el novato al tener que presentar su plato a su mujer y a sus hijas.

Joaquín ha recriminado a Susana Saborido que no le hubiera dicho nada en todo el día y ha bromeado con su hija Salma sobre las lentejas, "yo por ti las prueba", le decía la pequeña de la familia a su padre ante su plato.

Tras finalizar el debut, Joaquín ha desvelado una anécdota que ocurrió durante el rodaje en el programa .

"Cuando paramos de grabar nos hincamos la olla de cangrejos con lentejas", ha afirmado Joaquín Sánchez sobre el plato que preparó junto al chef madrileño.

Para el exfutbolista, Dabiz Muñoz le puso un toque de magia a la receta que sólo él sabe hacer. "Cuando me metí la primera cucharada en la boca no me lo podía creer", ha asegurado el novato ante la innovación del chef con tres estrellas Michelin en un plato clásico como son las lentejas.

El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa del 6 de octubre de 2022 que se ha vuelto a emitir este jueves.