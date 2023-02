El consejo de Cristina Pedroche a la hija de Joaquín: “Las lentejas harán que seas pibona”

“Tú lo que te traigan te lo comes” le advertía Susana Saborido a su hija Salma antes de probar la elaboración de ‘Joaquín, el novato’ junto a Dabiz Muñoz.

La pequeña no estaba muy convencida sobre si el plato iba a ser de su gusto. Joaquín bromeó cuando descubrió a su hija que el plato que tenía que probar eran unas lentejas. “A mí nunca me han gustado las lentejas” explicaba Salma. “Yo creo que no pudo ni saborearlas” le dice su hermana Daniela.

La hija de Joaquín se encuentra con Cristina Pedroche que le pregunta sobre el plato de Dabiz Muñoz, “no me gustan mucho” asegura Salma. Un comentario ante el que Cristina Pedroche intenta convencer a la joven sobre los beneficios de comer lentejas. ¡Así fue su encuentro!