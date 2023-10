La anécdota de Joaquín con Manuel Carrasco: “El pobre no me veía cantar por ningún sitio”

La voz no es uno de los dones que más destacan del Novato y Joaquín es consciente de ellos. Ante su debut conManuel Carrasco, el exfutbolista bromea, “el pobre no me veía cantar por ningún sitio”, ha asegurado Joaquín cuando se tuvo que sentar a cantar un tema del onubense.

A pesar de ello, el Novato disfrutó de lo grande de las lecciones que el cantante le daba y de su masterclass junto a Àngel Llàcer en la que pasaron de Camilo Sesto a las Spice Girls con una divertida caracterización.

Sobre Manuel Carrasco, Joaquín ha agradecido la predisposición del músico a afrontar todo lo que le propusieron en el programa, “fíjate con lo tímido que es”, ha confesado el exfutbolista sobre el invitado.

Manuel Carrasco abrió su corazón a Joaquín Sánchez durante la entrevista y se emocionó al hablarle de sus hijos. El cantante también presentó en el programa a su mujer, Almudena Navalón con la que protagonizó divertidos y románticos momentos.

Así vivió Joaquín el paso de Manuel Carrasco por el programa.