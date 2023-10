Manuel Carrasco, Joaquín y Àngel Llàcer se convierten en las Spice Girls, ¡todo un espectáculo!

El inglés no es el mejor idioma en el que se desenvuelve el exfutbolista. Joaquín ha intentado pronunciar la letra de la canción de las Spice Girls, un momento que ha sacado la sonrisa a su familia.

Joaquín Sánchez pide convertirse en Victoria Beckham para interpretar la canción de las Spice Girls junto al jurado de Tu cara me suena y aManuel Carrasco.

“A mí el estilo de las Spice Girls me parece muy extraño, a mí me gustan más los Backstreet Boys”, ha dicho el Novato sobre el look que tendrá que ponerse para subir al escenario.

Con boas, gafas y pelucas, Manuel Carrasco, Joaquín y Àngel Llàcer se han subido al escenario para convertirse en la Spice Girls. “Más que las Spice Girls parecemos las Supremas de Móstoles”, ha asegurado el Novato provocando la risa de sus compañeros.

¡Todo un espectáculo sobre el escenario!