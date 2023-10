La romántica declaración de Manuel Carrasco a Almudena Navalón: “Es mi persona de confianza, nada esto sería posible sin ella”

El cantante ha sacado su lado más desconocido con Joaquín y ha hablado de su carrera profesional desde sus inicios hasta las canciones que les ha compuesto a sus hijos. Así ha sido la entrevista más íntima de Manuel Carrasco en Joaquín, el novato.

Manuel Carrasco se ha sincerado con Joaquín Sánchez sobre lo importante que es la familia en profesiones como las suyas y las bases que se asientan gracias a los padres. El cantante ha explicado sus sueños desde niño y ha confesado que nunca pensó en llegar a donde está ahora por el barrio en el que vivía.

El cantante explica cómo era ese entorno en el que se crio en su infancia, “parece que teníamos la batalla perdida”, ha confesado Carrasco al pensar que en su infancia soñaba con la música, pero nunca se imaginó que fuera su profesión.

El invitado ha asegurado que intentó practicar varios deportes, pero realmente destacaba con su guitarra y su voz. Entre las curiosidades que ha desvelado Manuel Carrasco destaca su lugar de ensayo en la infancia, “practicaba en el váter porque tenía mejor acústica”, ha dicho el de Isla Cristina.

Sus inicios no fueron fáciles, Manuel Carrasco ha asegurado que no se le quedó ninguna espina clavada al no asistir al Festival de Eurovisión por haber quedado en segunda posición y ha relatado el día en el que se plantó con las discográficas y decidió hacer las canciones a su gusto. “Dije o todo o nada, porque no iba a ser feliz”, ha afirmado el invitado.

Su relación con Almudena Navalón le ha cambiado la vida, el cantante ha presentado a su mujer a Joaquín y ha tenido unas bonitas palabras de reconocimiento para ella, “Nada de esto sería posible sin ella”, ha confesado Manuel Carrasco al hablar del tándem que ha formado junto a la periodista.

Por su parte, Almudena Navalón ha bromeado sobre la falta de romanticismo de su marido y la imagen pública que desprende el cantante.

Sus hijos se han convertido en un pilar muy importante. Manuel Carrasco ha hablado emocionado de Chloe y Manuel y ha reconocido haber escrito ya tres canciones para sus pequeños en los pocos años que tienen.

Tras desnudar su alma al Novato, Manuel Carrasco propone una masterclass a Joaquín junto a Àngel Llàcer en la que el exfutbolista ha tenido que trabajar con varios estilos musicales, desde Rosalía a Camilo Sesto.

En su versión de ‘Despechá’, el excapitán del Betis ha terminado pidiendo perdón a la estrella internacional. “No me va a seguir en Instagram”, ha dicho un apenado Joaquín tras imitar a Rosalía.

El punto fuerte de todo lo aprendido junto a Manuel Carrasco ha llegado con el debut del Novato.

Joaquín ha tenido que sacar todo su duende acompañado por Manuel Carrasco con el tema ‘Eres’.

Un debut en el que el Novato ha contado con un público muy especial, Susana Saborido junto a sus hijas, Salma y Daniela, han sido unas espectadoras de excepción ante el tema cantado por Joaquín Sánchez y Manuel Carrasco. ¡Descubre el debut con más sensibilidad del Novato!