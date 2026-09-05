Àngel Llàcer deja sin palabras a los invitados: “Un Moranco ha muerto”

“Me sabe muy mal, sobre todo por ti” le dice Àngel Llàcer a Jorge Cadaval al comunicarle que su hermano ha sido asesinado en la estación de Canfranc.

“Encima ha muerto el bueno” ha sentenciado David de Jorge mientras el mayor de Los Morancos se abrazaba buscando consuelo en el cocinero.

Los invitados se han acercado a la escena del crimen para intentar buscar quién ha sido el asesino. César Cadaval ha aparecido con un golpe en el cuello, en su traje llevaba una nota con una invitación de los Reyes. ¿Quién habrá sido el asesino?

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