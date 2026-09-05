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UNA FIESTA DE MUERTE: Descubre al asesino en nuestra web app y gana 3.000 euros desde casa

Mejores momentos | Asesinato en Canfranc

Àngel Llàcer deja sin palabras a los invitados: “Un Moranco ha muerto”

En mitad del convite el presentador ha parado la fiesta para dar una triste noticia, uno de Los Morancos ha sido asesinado en la estación de Canfranc.

César Cadaval

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Carmen Pardo
Carmen Pardo
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“Me sabe muy mal, sobre todo por ti” le dice Àngel Llàcer a Jorge Cadaval al comunicarle que su hermano ha sido asesinado en la estación de Canfranc.

“Encima ha muerto el bueno” ha sentenciado David de Jorge mientras el mayor de Los Morancos se abrazaba buscando consuelo en el cocinero.

Los invitados se han acercado a la escena del crimen para intentar buscar quién ha sido el asesino. César Cadaval ha aparecido con un golpe en el cuello, en su traje llevaba una nota con una invitación de los Reyes. ¿Quién habrá sido el asesino?

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Antena 3 » Programas » Una fiesta de muerte

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