Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
UNA FIESTA DE MUERTE: Descubre al asesino en nuestra web app y gana 3.000 euros desde casa

Mejores momentos | Asesinato en Canfranc

Jorge Cadaval cae envenenado ante los ojos del inspector: “¡Dos muertos en un día!”

Tras el shock de la muerte de César Cadaval, los invitados se someten a un interrogatorio, pero otro golpe de mala suerte los sacude, y aparece otro de los invitados asesinado.

Una fiesta de muerte

Publicidad

Carmen Pardo
Carmen Pardo
Publicado:

César Cadaval ha aparecido muerto en la estación de Canfranc al recibir un golpe en el cuello. Su hermano desolado se pregunta entre lágrimas quién ha podido hacerle eso.

César Cadaval

Jorge Cadaval ha asegurado que va a hacer todo lo posible por descubrir quién ha terminado con la vida de su hermano.

Sentado frente al investigador y en pleno interrogatorio, Jorge Cadaval ha empezado a encontrarse mal y se ha desvanecido en la mesa.

“¿Qué hacemos en España sin Los Morancos?” ha dicho Susi Caramelo ante la muerte del dúo cómico. Los invitados no se pueden creer que Jorge Cadaval haya sido envenenado ante los ojos del inspector.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » Una fiesta de muerte

Publicidad

Programas

El asesino de Los Morancos en Una fiesta de muerte

Descubre la identidad del asesino de Los Morancos en Una fiesta de muerte: “Pau Gasol no es”

David de Jorge y Susi Caramelo

La pulla de David de Jorge a Susi Caramelo: “Te huele el aliento”

Carlos Baute

El cabreo de Carlos Baute con Susi Caramelo: “¿Tú estás de broma?”

Susi Caramelo
Mejores momentos | Asesinato en Canfranc

La acusación de Susi Caramelo a sus compañeros: “Sois todos unos inútiles”

Jorge Sanz
Mejores momentos | Asesinato en Canfranc

Jorge Sanz se niega a dar pistas a Isabel: “Has perdido la oportunidad”

Isabel Forner se inventa pruebas en Una fiesta de muerte
Mejores momentos | Asesinato en Canfranc

El engaño de Isabel Forner a Carlos Baute y Susi Caramelo: “Me he inventado todas las pruebas para que estén confundidos”

La periodista deportiva ha decidido jugar su baza y ha engañado a la humorista y al cantante con sus pistas.

Una fiesta de muerte
Mejores momentos | Asesinato en Canfranc

Pedri, Fernando Alonso o Dani Pedrosa entre las quinielas de Jorge Sanz, David de Jorge e Isabel Forner

El equipo formado por el actor, el chef y la periodista han sido los primeros en completar la prueba por equipos en Una fiesta de muerte y han tenido acceso a una nueva pista sobre el asesino de Los Morancos.

Una fiesta de muerte

Jorge Cadaval cae envenenado ante los ojos del inspector: “¡Dos muertos en un día!”

César Cadaval

Àngel Llàcer deja sin palabras a los invitados: “Un Moranco ha muerto”

Susi Caramelo

Susi Caramelo: “He hecho trampas toda la vida porque es lo que me divierte”

Publicidad