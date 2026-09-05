Jorge Cadaval cae envenenado ante los ojos del inspector: “¡Dos muertos en un día!”

César Cadaval ha aparecido muerto en la estación de Canfranc al recibir un golpe en el cuello. Su hermano desolado se pregunta entre lágrimas quién ha podido hacerle eso.

Jorge Cadaval ha asegurado que va a hacer todo lo posible por descubrir quién ha terminado con la vida de su hermano.

Sentado frente al investigador y en pleno interrogatorio, Jorge Cadaval ha empezado a encontrarse mal y se ha desvanecido en la mesa.

“¿Qué hacemos en España sin Los Morancos?” ha dicho Susi Caramelo ante la muerte del dúo cómico. Los invitados no se pueden creer que Jorge Cadaval haya sido envenenado ante los ojos del inspector.

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