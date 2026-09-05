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Una vida en el escenario

La confesión de Luis Merlo como actor a Joseba Arguiñano: "Cuando me veo, no me gusto nada"

El invitado habla de su saga familiar, de su profesión y también de su infancia: "Mi lugar preferido de juegos era el teatro".

La confesión de Luis Merlo como actor a Joseba Arguiñano: "Cuando me veo, no me gusto nada"

La confesión de Luis Merlo como actor a Joseba Arguiñano: "Cuando me veo, no me gusto nada"

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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La visita de Luis Merlo a la cocina de Joseba Arguiñano ha ido mucho más allá de la receta de brochetas de salmón, langostino y mango. El actor ha hablado de una profesión a la que ya ha dedicado 41 años, siendo también parte de una de las sagas más conocidas de la interpretación en España. "Mi lugar preferido de juegos era el teatro, el escenario", ha asegurado sobre su infancia.

Luis Merlo asegura que su familia ha sido un aliciente en su vocación. "He sido muy feliz siendo hijo, nieto, bisnieto, sobrino de actores", le comenta al chef mientras cocinan.

Además, deja una reflexión tan sincera como sorprendente sobre él mismo: "Cuando me veo, no me gusto nada". Por eso reconoce que, más allá del cine o de las series, donde más disfruta es en el teatro. "No me he visto un capítulo entero de nada de lo que he hecho jamás", revela.

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Antena 3 » Programas » Cocina abierta de Joseba Arguiñano

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