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Luis Merlo desvela por qué adoptó el apellido de su abuelo: “No significa que hubiera mal rollo con mi padre”
El actor le ha contado a Joseba Arguiñano la razón que hay detrás de su decisión de anteponer el apellido de su madre y su abuelo.
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Luis Merlo ha adoptado el papel de cocinero para preparar con Joseba Arguiñano unas brochetas de salmón, langostino y mango, un plato que ofrece una combinación tan refrescante como deliciosa.
Un papel que Luis Merlo ha demostrado que se le da muy bien, pues se ha sentido muy cómodo entre los fogones de Cocina abierta de Joseba Arguiñano. Entre secretos y anécdotas, el actor ha desvelado la razón por la que decidió darle más valor a su apellido Merlo, el de su madre y abuelo, por delante de Larrañaga, el de su padre.
“Viví toda mi adolescencia con mi abuelo Ismael Merlo”, comienza contando Luis, recordando sus años de niñez, destacando que “fue idea suya” porque la dinastía Merlo acababa con su madre, así que le propuso a su nieto continuar con su legado.
“Me sentí tan honrado que un actor de esa categoría quisiera que llevara su apellido”, apunta Luis Merlo, que no se lo pensó nada para hacer ese cambio. “Eso no significa que no hubiera ningún mal rollo con mi padre”, añade rápidamente el actor. ¡Dale al play y no te pierdas este momento!
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