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Susi Caramelo: “He hecho trampas toda la vida porque es lo que me divierte”

La humorista le hace una jugarreta a Isabel Forner nada más empezar la fiesta y decide quedarse con su pista sin darle nada a cambio.

Susi Caramelo

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Carmen Pardo
Carmen Pardo
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La periodista deportiva le cuenta a Susi Caramelo que tiene dos pistas pero que no piensa decir nada hasta que no le de ella dos más que no sepa nadie. “Yo te puedo decir dónde están los jóvenes en esta fiesta por si quieres pillar” le ha respondido la humorista con ironía.

Isabel Forner ha compartido una pista con Susi Caramelo, “es una mujer” le ha dicho la invitada pidiéndole a la humorista otra pista.

“Yo no pienso compartir nada” le ha dicho Susi Caramelo a Isabel Forner. “Yo he hecho trampas toda la vida y es lo que me divierte, ser tramposa” ha confesado la humorista.

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