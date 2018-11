UN CAFÉ CON SUSANNA

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, se ha tomado un café con Susanna en 'Espejo Público'. Sánchez Llibre asegura que en muchos casos está mejor remunerada la formación profesional que una carrera. No obstante, cree que no se puede hablar de "que hemos salido de la crisis mientras no suban los sueldos", porque con sueldos de 700 euros no se puede hablar de una mejora económica.