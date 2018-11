Francisco Riberas: "El Gobierno debe tener más en cuenta a los empresarios para tomar decisiones"

'UN CAFÉ CON SUSANNA'

Francisco Riberas, presidente del Instituto de Empresa Familiar y de GESTAMP, representa el 90% del gran tejido empresarial español y casi el 70% del empleo privado. No cree que la decisión del Tribunal Supremo de que sea el particular quien pague el impuesto de las hipotecas y no la banca responsa a ningún tipo de presión. Cree que en este sentido debería hacerse un "replanteamiento completo del sistema tributario". Reclama a la clase política que tome medidas económicas de fondo y no solamente a corto plazo. Considera que España se encuentra en peor situación que la que tenía en 2008 antes de enfrentarse a la crisis económica. Pide al Gobierno que tenga en cuenta a los empresarios a la hora de tomar decisiones. "Somos los generadores de riqueza en este país y nos deberían tener mas presentes", señala.