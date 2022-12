"La semana laboral de cuatro días es la semana del futuro", asegura una empresaria en Espejo Público

Llevamos hablando de la semana laboral de cuatro días desde hace años pero en España esto de trabajar un día menos y a final de mes cobrar lo mismo no ha terminado de calar. Algunas compañías, sobre todo grandes empresas, se han animado a poner en marcha esta jornada laboral de cuatro días de una u otra forma pero sigue siendo una sistema de trabajo que no se ha generalizado en nuestro país.

Una de las empresas que durante la crisis del coronavirus implanto la jornada laboral de cuatro día fue el restaurante La Francachela de la mano de María Álvarez, empresaria y cofundadora de esta cadena de restaurantes. En plena crisis del covid ellos implantaron la jornada laboral de cuatro días y a día de hoy asegura en el programa Espejo público que "están muy contentos, nos va muy bien porque la implantamos en el momento de la pandemia y la realidad es que la semana de cuatro días nos ha ayudado a transformar la empresa, a innovar y volver a reinventarnos y los resultados han sido muy buenos."

¿Es rentable la joranda laboral de cuatro días?

Pero la pregunta que nos surge es ¿se puede ser rentable y productivo pagando lo mismo por menos días de trabajo? según la experiencia de María "se puede porque cuanto más tecnología involucramos en la producción, cuando más innovamos , cuanto más mejoramos las empresas lo que hacemos es crear mejores puestos de trabajo y esas mejores puestos de trabajo pueden estar mejor pagados". Ellos, nos asegura María, siempre dicen que la semana de cuatro días es la semana del futuro.

La experiencia de esta cadena de restaurante es todo un ejemplo de cómo se puede reconvertir y reorganizar una plantilla en un sector que precisamente no tiene unos horarios sencillos. María Álvarez explica que lo que hicieron fue "repartir la carga de trabajo en turnos. Además introdujeron maquinaria, cambiaron parte del menú para que fuera más sencillo, han introducido un sotfware para que los clientes puedan pedir si quieren desde la mesa y así agilizar el servicio." En definitiva han modernizado y transformado la empresa para que los trabajadores están solo en la parte donde son más productivos" Nos explica que todos esos tiempos no productivos, esperando sin hacer nada lo han eliminado. Los turnos en la cadena de restaurantes los ha organizado la dirección de la empresa y en lugar de trabajar como en la mayoría de la hostelería seis días a la semana en jornada partida allí trabajan cuatro días semanales y en jornada continua, este sistema "a la gente le cambia la vida" no es sólo una transformación de la empresa se trata afirma de transformar la sociedad, de tener fines de semana de tres días. De esta manera la empresa también puede tener en plantilla trabajadores de otro perfil que antes no podían trabajar las clásicas jornadas. Trabajar cuatro días y disponer de más tiempo libre es una forma de atraer talento y fidelizar a los trabajadores.

El Gobierno dará hasta 150.000 euros a las pymes que la implanten

Ahora el Gobierno quiere impulsar esta fórmula de trabajo y propone dar ayudas para que las pequeñas y medianas empresas se animen a implantar la moda de trabajar cuatro días a la semana. El Gobierno dará hasta 150.000 euros a las pymes que implanten la semana laboral de cuatro días Para recibir estas ayudas hay que cumplir algunos requisitos como implantar una reducción mínima del 10% de la jornada laboral y mantener esta reducción, al menos, durante dos años, sin reducir el salario de los empleados. La iniciativa cuenta con una inversión de 10 millones de euros y beneficiará a unas 60 ó 70 pymes.