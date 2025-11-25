Mueren 4 personas de una misma familia por inhalación de gas en una vivienda de Torrox, Málaga

Cuatro personas han perdido la vida en Torrox, Málaga, tras inhalar gas en una vivienda. Fuentes municipales han confirmado la triste noticia.

Según las primeras informaciones, se trata de dos adultos y dos adolescentes de una misma familia.

Una caldera o un calentador, posible causa

Un escape de gas por mala combustión de monóxido de carbono de una caldera o un calentador pudo provocar la tragedia, según apuntan las primeras hipótesis.

Las autoridades ya investigan qué ha ocurrido para determinar con certeza qué ha podido provocar la fuga de gas que ha provocado la muerte de las 4 personas.

Es una noticia de última hora sobre la muerte de cuatro personas de una misma familia por inhalación de gas en Torrox, Málaga. Prueba a refrescar la página para obtener información actualizada.