La viuda de Carlos Parra se siente "aliviada" tras el ingreso en prisión de Ortega Cano

José Ortega Cano ha ingresado en la cárcel aragonesa de Zuera para cumplir condena de dos años y medio impuesta por el juez tras el accidente de tráfico en el que se vió involucrado y que acabó con la vida de Carlos Parra. La viuda de este hombre, Manoli, se ha mostrado satisfecha ante los micrófonos de Espejo Público tras el ingreso en prisión del torero.

"Estoy aliviada tras años de lucha", ha reconocido Manoli. "No me preocupa si Ortega Cano sale o no. Seguro que va a salir en un mes, dos o el tiempo que sea. Lo que está claro es que Carlos no va a volver a casa". La viuda de Carlos Parra reconoce que ha supuesto un "alivio" la entrada en la cárcel de Ortega Cano. "La familia siempre hemos estado muy juntos y nos hemos llevado muy bien, por eso hemos podido soportar estos años tan largos".