Pedro Sánchez llega a Oliva entre gritos de "dimisión": "Urge un gran acuerdo frente a la emergencia climática"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha desplazado este martes hasta Oliva, la zona cero de la Dana Adam, pero no se ha mezclado con los vecinos, tan solo ha visitado el puesto de mando. El presidente ha sido recibido con abucheos e insultos. Ya en el puesto de mando, ha agradecido el trabajo de los equipos de emergencia. Una visita que, irremediablemente, recuerda a lo ocurrido en Paiporta hace unos años.

El Gobierno aprobará en Consejo de Ministros la declaración de todos los municipios afectados por la dana Adam como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, tal y como ha anunciado Sánchez desde ese puesto de mando avanzado de Oliva, quien se ha reunido junto al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca y los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación, así como con los alcaldes de los municipios afectados por el temporal, que en el litoral sur de Valencia y el litoral norte de Alicante ha dejado acumulados de lluvias de más de 700 litros por metro cuadrado.

Tras la reunión, el presidente ha señalado que el Gobierno "por supuesto va a estar" en la reconstrucción y pondrá los recursos económicos y facilitará la agilidad en la contratación pública para que los afectados recuperen "cuanto antes la normalidad", a la vez que ha urgido de nuevo a "un gran acuerdo de país frente a la emergencia climática". También ha mostrado sus condolencias por los fallecidos en esta riada, a la ve que ha agradecido el trabajo de los cuerpos del sistema de protección civil y ha destacado la cooperación de todas las instituciones en esta situación de emergencia climática.

De la misma forma, el presidente ha defendido que hay que "estar unidos" y cooperar en la respuesta ante la emergencia climática y en la protección civil, a la vez que considera que lo ocurrido en los últimos días en la Comunitat Valenciana "es una ejemplo de cómo unidos y cooperando el Estado en su conjunto puede dar una respuesta eficaz". De hecho, ha pedido que esa cooperación se traslade "al antes y al después" de la emergencia de protección civil, de manera que se incorpore "la variable climática" a la prevención para mitigar los efectos de la emergencia climática, "no hacer como si el elefante en la habitación no existiera", y a la reconstrucción, con inversiones en infraestructuras "más resilientes".

"Un gran acuerdo" de todas las instituciones

Sánchez ha insistido en la necesidad de "un gran acuerdo" de todas las instituciones públicas, todos los representantes políticos y toda la sociedad civil de España para reforzar la cooperación ante la emergencia climática, no solo cuando se produce, "un acuerdo de puro sentido común, que salvaría muchas más vidas".

Aunque detalla que las Danas "han sido recurrentes" en el Mediterráneo español, no lo han sido "con esta gravedad, no con esta intensidad, no con esta peligrosidad" para el vecindario, lo cual "tiene mucho que ver con una realidad climática que está sobrepasando, por desgracia", lo que la ciencia advertía hace ya muchos años.