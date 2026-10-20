Yolanda, afectada por la DANA Adam: "El agua nos llegaba a más de un metro, necesitaremos horas de limpieza"

La DANA Adam ha descargado con fuerza en la Comunidad Valenciana. Municipios como Oliva, Xàbia, Pego y Els Poblets han sido algunos de los más afectados. Precisamente en esta última localidad vive Yolanda, una vecina a la que el agua sorprendió cuando estaba en casa.

Después de horas agónicas, Yolanda asegura que ahora están más tranquilos, aunque tristes. "El agua nos llegaba a más de un metro", recordaba.

Ella y su familia han sufrido pérdidas materiales, en total tres coches, y la situación en casa es desastrosa, con accesos prácticamente intransitables. "Está todo muy sucio, necesitaremos muchas horas de limpieza, y con los coches veremos qué hacemos porque trabajamos y los necesitamos". A pesar de este mal trago, Yolanda insiste en que lo importante es que pueden contarlo: "A nosotros no nos ha pasado nada".

Los estragos de Adam

El alcalde de Els Poblets, José Luis Mas, reconoce que prácticamente la mitad de los 900 vecinos del casco urbano han resultado afectados por el desbordamiento del río Girona aunque "por suerte no hay víctimas mortales ni heridos graves".

No sucedió hace lo mismo hace dos años en Valencia. Entonces, la DANA se cobró la vida de más de 200 personas, entre ellas el marido y la hija de Toñi. Dos años después, ella recuerda ese horror con mucho dolor. "Las cosas materiales volverán a estar, se volverán a rehacer, las vidas humanas lamentablemente no vuelven", dice entre lágrimas.

A pesar del dolor, Toñi ha querido mandar un mensaje de ánimo a Yolanda: "Sé que en estos casos la ciudadanía, los vecinos, los amigos están plenamente volcados en ayudar y que se acojan a ello, al calor, a la ayuda del más cercano porque realmente eso es lo que más nos alivia. Aunque ahora lo vean todo así, cambiará".

Sin dudarlo, Yolanda reconoce que la situación de ahora "no es comparable". "¿Cómo puedes comparar eso con una pérdida tan grande como es la de su marido y su hija? Esto se limpiará y ya lo solucionaremos de otra manera".

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