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La venganza por una paliza a un menor divide a un pueblo de Barcelona: "Al que está mandando le da igual lo que pase en este país"

Un menor de 17 años propinó una paliza a otro de 14 en Sant Vicenç de Castellet (Barcelona). Los padres de la víctima recurrieron a una tercera persona para que se vengara y agredió al autor de la paliza. El pueblo se ha dividido por estos hechos.

Ajustician a un matón.

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Laura Simón
Publicado:

Un menor agrede a otro y un conocido de la víctima lo apaliza para vengarse. Ha sucedido en Sant Vicenç de Castellet (Barcelona). El agresor era un menor de 17 años mientras que la víctima tenía 14. Un grupo de chavales grabó cómo los menores propinaban puñetazos y patadas a otro menor. En las imágenes se escucha cómo el agresor es animado por sus amigos que incluso quieren unirse a la pelea y le ordenan que se vaya a su casa.

Cuando el niño de 14 años le cuenta a sus padres que acaba de sufrir una la paliza los progenitores deciden tomarse la justicia por su mano. Acuden con un conocido en busca del chaval que ha pegado a su hijo. Cuando le encuentran le piden que se arrodille, el agresor se niega y el amigo de los padres le propina varios golpes.

"Humanamente es comprensible, pero socialmente inadmisible"

El periodista Jesús Caraballo señala que "humanamente es comprensible pero socialmente inadmisible" que los padres de la víctima se hayan tomado la justicia por su mano. "Esto nos lleva a la ley de la selva". El pueblo actualmente está dividido por esta historia.

Judith es una de estas vecinas. Entiende que "si pegan a tu hijo y nadie hace nada la justicia poco más puede hacer". "Siento que está muy bien tomarse la justicia por tu mano porque yo si tuviera un hijo y veo que le pegan iría al que le ha pegado y le diría 4 cosas". Aún así, no cree que la manera correcta haya sido pegarle una paliza a un menor pero ve bien plantarle cara al agresor.

Esta vecina señala que el agresor es un conocido que ha tenido varios problemas en el pueblo. Víctima y agresor tenían disputas entre ellos por redes sociales de amenazas e insultos. "Esto pasa porque nadie hace nada y al que está ahí ahora mandando ahora le da igual lo que esté pasando en este país".

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