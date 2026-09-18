Uno de los primeros agentes en intervenir en Ceuta habla en exclusiva para 'Espejo Público': "Peligró nuestra integridad física"

Uno de los primeros agentes en intervenir tras la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta habla en exclusiva con 'Espejo Público' de los momentos de tensión que se vivieron en la frontera. Asegura que vio peligrar su integridad física por la avalancha de inmigrantes, ya que debido al escaso número de agentes era imposible tomar el control de la situación.

"Los agentes no tuvieron la capacidad ante decenas de miles", lamenta. "Los compañeros cayeron al suelo arrollados por la masa; imposible de controlar en ese momento".

"Los agentes de seguridad llevan la humanidad de serie"

Laura García, portavoz de JUPOL, asegura que pese a que la situación era muy tensa, los agentes de seguridad "llevan la humanidad de serie porque esa es la vocación de servicio, ayudar a todas las personas".

Este mismo agente asegura a 'Espejo Público' que la situación que se vive en las calles de Ceuta es de creciente inseguridad. "Ceuta se está volviendo un sitio muy peligroso. La gente teme que les terminen entrando en sus casas porque no les den dónde acogerles. En los supermercados compran las barras de 20 en 20 para revenderlas", señala. Destaca además el desabastecimiento de los supermercados que viven los ceutíes. Cuando muchos vecinos de Ceuta acuden al supermercado después de su jornada laboral apenas hay productos en los lineales.

Se calcula que en Ceuta hay ahora más de 2.800 militares

Ocho semanas después, la presencia militar en Ceuta ha variado mucho. Ahora mismo se calcula que hay 2.800 militares. El Gobierno ha desplegado 250 operativos más desde el día de la avalancha. Además se ha reforzado la Policía con 300 efectivos y 250 de Guardia Civil. A pesar de ello, estos efectivos no parece resultar suficientes para controlar la situación.

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