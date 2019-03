Toni Cantó: "Sosa Wagner no quiere el bien del partido"

Toni Cantó es ya oficialmente candidato por UPyD a la presidencia de la Comunidad Valenciana. Nombrado en las primarias celebradas en Valencia, Cantó manda un mensaje a aquellos que critican el "autoritarismo" del partido de Rosa Díez, en referencia a las recientes críticas del ya ex eurodiputado Francisco Sosa Wagner que, en una carta abierta ha calificado de "ilegal y arbitraria". "La verdadera autoridad en mi partido está en sus afiliados y yo me he sometido a esa autoridad. Son ellos los que deciden y estoy preparado", ha declarado Toni Cantó. "Me parece una carta muy injusta la que ha remitido a un medio de comunicación Francisco. Creo que no quiere el bien del partido".

En cuanto a la reciente crisis del ébola, Toni Cantó se ha congratulado de que la auxiliar de enfermería Teresa Romero vaya superando la enfermedad, pero critica con dureza cómo se ha gestionado todo. "En la crisis del ébola hemos aprendido que tenemos un magnífico grupo de profesionales en la sanidad y que él Gobierno debe analizar cómo ha llevado a cabo esta crisis porque ha sido un desastre. La ministra y el consejero de Sanidad de Madrid deberían cesar ya. Ana Mato ha demostrado cómo no se debe gestionar una crisis. Transmitía nerviosismo, mientras que los profesionales médicos que ahora nos informan trasmiten lo contrario".