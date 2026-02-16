La dirección del PSOE respalda a Borja Cabezón: "Sus activos son públicos"

Hoy es noticia otro de los "hombres próximos" al presidente del Gobierno. Se trata de Borja Cabezón, amigo íntimo de Pedro Sánchez y también alto cargo del PSOE. Actualmente ejerce como adjunto a la secretaría de organización en la sede nacional del partido, en la madrileña calle de Ferraz.

Según El Confidencial, Borja Cabezón se habría servido durante años de empresas falsas y de testaferros para ocultar sus ingresos y escapar de Hacienda. Siempre según este medio, desde 2010 se habría valido de una estructura societaria para no pagar impuestos: supuestamente habría desvíado hasta el 80% de sus ingresos a paises como Reino Unido.

El PSOE cierra filas

Sin embargo, desde Ferraz cierran filas y defienden a Borja Cabezón. Fuentes del PSOE aseguran que "no tiene acción, ni participación alguna directa o indirecta en sociedad mercantil extranjera. Su ámbito siempre ha sido España". Subrayan además que "sus activos son públicos, notorios, reconocidos y declarados".

Pero el PP ve preocupantes estas informaciones. De confirmarse, Cabezón sería "otro de esos 'listos' del entorno de Pedro Sánchez que hace y pretende hacer negocio con el dinero de los ciudadanos". Añaden que "la única diferencia entre Ferraz y la cueva de Alibaba es que en la cueva 'solo' eran 40". Desde Génova buscan vincularlo con los casos judiciales que asolan al entorno del presidente: "José Luis Ábalos, Santos Cerdán, Koldo García, Paco Salazar y, ahora, Borja Cabezón son los mejores exponentes de la integridad de la que le gusta rodearse al presidente del Gobierno."

Cabezón fue secretario general del PSOE de Majadahonda durante 7 años. Hasta en dos ocasiones se intentó hacer con la alcaldía. También fue diputado en la Asamblea de Madrid y formó parte del núcleo duro de Sánchez durante la etapa de Iván Redondo. Su mayor responsabilidad en Ferraz llegó hace medio año. Desde la crisis por el caso Cerdán, Cabezón forma parte de la nueva secretaría de Organización.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.