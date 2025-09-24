Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 24 de septiembre

¡Qué pena! Una sola palabra deja a María sin más del mil euros

La concursante del atril rojo se ha quedado paralizada y no era capaz de adivinar “hablando”.

¡Qué pena! Una sola palabra deja a María sin más del mil euros

Arancha Mela
Publicado:

María intentaba resolver el panel mientras acumulaba mucho dinero. Este panel decía: “Los expertos en jardinería: se pasan el día hablando de plantas y flores”. La concursante no era capaz de ver la palabra “hablando”.

Todos han sentido mucha pena con la situación, principalmente su compañero Miguel que, aunque ha resuelto el panel, ha empatizado mucho con María porque a nadie le gusta que le ocurra eso.

La concursante se ha dado cuenta de la palabra que era demasiado tarde y ha perdido ni más ni menos que 1.025 euros.

¿Cómo recordaban antiguamente las cosas o fechas importantes?
¿Cómo recordaban antiguamente las cosas o fechas importantes?

Cuando no existían ni los calendarios ni las alarmas que usamos actualmente, tenían sus trucos y Laura lo ha descubierto.

