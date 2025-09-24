Un apellido hace que Laura pierda el dinero de la gran final

Laura ha llegado con todas sus energías a la gran final. Las consonantes y vocales elegidas por la concursante han sido las adecuadas puesto que han llenado prácticamente este panel.

La final trataba sobre “Película y director: “La estrella azul” y Javier Macipe.” A la concursante no le salía el apellido del director por lo que el tiempo se ha agotado, acabando con todas las esperanzas de Laura.

La concursante del atril azul ha perdido esta final por muy poco, pero, sobre todo, ha perdido una gran cantidad de dinero.