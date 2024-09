Sofía Cristo, sobre su hermano Ángel Cristo Jr: "Ya no le considero mi hermano. Hay momentos en los que pienso que estoy en una película de ficción"

Sofía Cristo ha intervenido hoy en Mas Espejo para responder a las últimas declaraciones de su hermano. Ángel Cristo Jr. afirma ser el autor de las imágenes publicadas en la revista holandesa 'Privé' de su madre, Barbara Rey, y el rey emérito en actitud cariños. La DJ ha dicho que, aunque no está "increíblemente bien", está trabajando y viajando para mantenerse al margen de todo. También ha contado que sus abogadas se están encargando de todo y que su hermano "tendrá que demostrar lo que dice en los tribunales" porque, en sus propias palabras: "Se está ejerciendo una violencia sobre mí y mi madre. Mi madre es una mujer maltratada a la que se sigue maltratando".

Sofía, que ha entrado en el programa por videollamada, ha asegurado que su verdad es "la única" y que, aunque ahora no quiere hablar, lo hará en algún momento porque esta situación no le hace bien: "Mi abogada y mi psicóloga me recomiendan que esté al margen. Esto me rompe por dentro y me saca de mi centro, pero la justicia va a hacer su labor y se demostrarán las cosas donde se tengan que demostrar. Quiero ir paso a paso. El momento llegará", ha contado a Susanna Griso y a los colaboradores en plató.

Cuando Gema López le ha preguntado por la reacción de su madre a la reciente publicación de estas fotografías y las declaraciones de su hijo, la colaboradora de Más Espejo ha dicho que "aunque ya está acostumbrada a estos comportamientos, le hacen daño y romper ese vínculo es complicado" y que está lidiando con la situación con ayuda psicológica y apoyo de su entorno más cercano.

La hija de Bárbara Rey y Ángel Cristo quiere centrarse en su carrera, sus amigos, su madre y la gente que le quiere: "Quiero vivir la vida que he construido con mucho esfuerzo, perseverancia y trabajo de manera limpia y sin hacer daño a nadie". Una vez más, ha dejado claro que su madre es su talón de Aquiles y que se llevará por delante a cualquiera que intente hacerle daño: "Hay cosas que son muy graves, ilegales, un delito... son cosas que forman parte de la privacidad de cualquier persona".

"Hay momentos en los que pienso que estoy en una película de ficción", ha contado en su intervención y que cree que esta situación no tiene vuelta atrás con respecto a la relación con su hermano: "Dios ha hecho esto para poder quitarme a mi hermano de encima de una vez por todas". Sofía asegura que su hermano le ha hecho la vida imposible desde pequeña. "Yo tengo un carácter muy fuerte y a veces me arrepiento de mis formas y de mi poca asertividad, pero no de lo que digo porque es lo que pienso y siento", ha dicho reconociendo que quizás a veces puede sonar muy dura pero no recula: "No quiero saber nada de lo que dice mi hermano, no le considero ahora mismo ni mi hermano".

En un momento de la videollamada, sin querer entrar en detalles, Sofía ha contado que vive con miedo, que ha intentado tomar acciones legales en relación a ciertos sucesos del pasado: "Me han dicho que no podía demostrarlas porque estaban prescritas. Siento teniendo temor a decir algunas cosas de manera clara y contundente". Ha terminado su intervención asegurando que ni su madre ni ella se merecen todo lo que está pasando: "¿Cuánto vamos a tener que aguantar para que nos dejen tranquilas? Soy defensora de la verdad y de la justicia. Solo hay una verdad".