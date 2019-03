Simón Pérez, sobre el vídeo viral de las hipotecas: "Queríamos parecer tiburones financieros, capitalistas y materialistas"

VÍDEO VIRAL SOBRE HIPOTECAS

Silvia Charro y Simón Pérez, protagonistas del vídeo, cuentan su versión en 'Espejo Público'. "El vídeo en sí era un poco tedioso y decidimos darle un poquito de gancho", ha dicho Charro, visiblemente molesta con las opiniones vertidas en Internet. "¿Cómo demuestro que no me he tomado nada? Yo me siento acusada", se ha quejado.