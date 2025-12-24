Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
Elecciones Extremadura
España
Madrid
Barcelona

Mensaje Navidad

Discurso de Navidad del Rey Felipe VI, streaming en directo

Sigue aquí en directo el tradicional mensaje navideño del Rey Felipe VI a los ciudadanos.

Publicidad

Ángela Clemente
Publicado:

El Rey Felipe VI pronuncia a partir de las 21:00 horas su tradicional discurso de Navidad. Felipe VI ofrece a los ciudadanos esta Nochebuena un balance del año, comprometido tanto en política nacional, como internacional. Además este 2025 se ha conmemorado el 50 aniversario de la restauración de la monarquía y los inicios de la transición a la democracia.

Se trata de un mensaje grabado previamente, que Antena 3 Noticias emite en directo. La vida institucional, política, económica y social, los asuntos fundamentales a tratar.

Es de esperar que Felipe VI también se pronuncie sobre los 50 años transcurridos desde el inicio de la Transición, a cuyo espíritu de consenso ha apelado el monarca en diferentes ocasiones a lo largo de este año. En sus mensajes de Nochebuena, el rey suele hacer referencia a ese necesario consenso. Es previsible que Felipe VI también lo invoque este año, todo marcado por un contecto de enfrentamiento político cada vez más encarnizado.

La situación internacional estará presente muy probablemente también en la alocución del jefe del Estado, que este año ha insistido en varias ocasiones en su llamamiento al multilateralismo y a los valores de Europa frente a los riesgos que afrontan las democracias.

El futuro de la Corona, que representa la princesa de Asturias, también podría estar presente. Este año, Leonor ha tenido una una mayor presencia institucional como heredera. Se encuentra en su tercer y último año de formación militar.

El de este año es ya el decimosegundo mensaje de Navidad de Felipe VI.

Recuerda que aquí puedes seguirlo en directo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Guardiola quiere gobernar en solitario, aunque Vox no lo facilitará, y el PSOE cierra la puerta a favorecer un gobierno de PP en Extremadura

María Guardiola en un meeting

Publicidad

España

El rey Felipe VI en el mensaje de Navidad

Discurso de Navidad del Rey Felipe VI, streaming en directo

José Luis Quintana

José Luis Quintana preside la gestora del PSOE extremeño hasta que se celebre el congreso extraordinario

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, durante una rueda de prensa

Choque en el PSOE de Aragón: cinco miembros socialistas rechazan ir en las listas con Pilar Alegría

Feijóo y Mazón
DANA

Feijóo remite a la jueza sus whatsapps con Mazón el día de la Dana: "Un puto desastre va a ser esto, presi"

Pedro Sánchez en el acto de cierre de campaña de las elecciones extremeñas
Pedro Sánchez

Crecen las críticas a Pedro Sánchez desde dentro de su partido: "El PSOE no tiene nada que ver con Vox, pero tampoco con Junts, Podemos ni Bildu"

Pedro Sánchez felicita la navidad a los militares de misión en el extranjero: "Sois la mejor versión de España"
Pedro Sánchez

Pedro Sánchez felicita la navidad a los militares de misión en el extranjero: "Sois la mejor versión de España"

El presidente del Gobierno ha mantenido este miércoles la tradicional videoconferencia con las misiones desplegadas en el exterior.

Juan Carlos Rodríguez Ibarra
Extremadura

Rodríguez Ibarra pide al PSOE que deje gobernar a Guardiola: "Sabemos hasta donde pueden llegar, pero Vox me horroriza"

El expresidente de la Junta de Extremadura ha propuesto facilitar la elección de la candidata del PP para que el partido de Abascal no entre en el gobierno regional.

Felipe VI en su tradicional mensaje de Navidad

Las novedades del discurso del rey Felipe VI: de pie, imágenes con drones y desde el Palacio Real

José Luis Ábalos

José Luis Ábalos pide al Supremo ser juzgado por un jurado popular en el 'caso mascarillas'

El exministro José Luis Ábalos durante un pleno del Congreso

Ábalos recomienda varios de los libros que le aportan "reflexión y consuelo" desde la cárcel

Publicidad