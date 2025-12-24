Discurso de Navidad del Rey Felipe VI, streaming en directo

El Rey Felipe VI pronuncia a partir de las 21:00 horas su tradicional discurso de Navidad. Felipe VI ofrece a los ciudadanos esta Nochebuena un balance del año, comprometido tanto en política nacional, como internacional. Además este 2025 se ha conmemorado el 50 aniversario de la restauración de la monarquía y los inicios de la transición a la democracia.

Se trata de un mensaje grabado previamente, que Antena 3 Noticias emite en directo. La vida institucional, política, económica y social, los asuntos fundamentales a tratar.

Es de esperar que Felipe VI también se pronuncie sobre los 50 años transcurridos desde el inicio de la Transición, a cuyo espíritu de consenso ha apelado el monarca en diferentes ocasiones a lo largo de este año. En sus mensajes de Nochebuena, el rey suele hacer referencia a ese necesario consenso. Es previsible que Felipe VI también lo invoque este año, todo marcado por un contecto de enfrentamiento político cada vez más encarnizado.

La situación internacional estará presente muy probablemente también en la alocución del jefe del Estado, que este año ha insistido en varias ocasiones en su llamamiento al multilateralismo y a los valores de Europa frente a los riesgos que afrontan las democracias.

El futuro de la Corona, que representa la princesa de Asturias, también podría estar presente. Este año, Leonor ha tenido una una mayor presencia institucional como heredera. Se encuentra en su tercer y último año de formación militar.

El de este año es ya el decimosegundo mensaje de Navidad de Felipe VI.

Recuerda que aquí puedes seguirlo en directo.