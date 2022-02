Sarah Almagro Vallejo: "Mi madre me preguntó si era un inútil Stephen Hawking y me dije: Tengo que seguir luchando"

Tiene 21 años y sueña con ir a las Paralimpiadas. Sarah Almagro Vallejo asegura que le gustaría cenar con Bethany Meilani Hamilton, una surfista a la que un tiburón arrancó un brazo y le resulta inspirador otro surfista adaptado, Aitor Francesena, conocido como Gallo. En cuanto a la música opta por el irreverente tema de Bohnes, Middle Finger y enseguida nos explica que ella misma, con sus manos biónicas, presume de su dedo corazón con lo que ha bautizado como "peineta 360".

Respuesta.- Os he traído a esta playa de Cabopino, en Marbella, porque aquí fue donde aprendí a surfear con 13 años y luego con 20 fue cuando volví a surfear en surf adaptado.

Pregunta.- Es un deporte, este del surf adaptado, que te ha llevado al Subcampeonato del Mundo de Surf Adaptado. Enhorabuena.

R.- Muchas gracias.

P.- ¿Qué ha supuesto el deporte para ti?

R.- Posiblemente ha sido como una vía de escape porque el mar para mí es algo super importante.

P.- Tú con 18 años sufres una meningitis bacteriana. Eso te conduce a una septicemia y fruto de esa septicemia, te enfrentas a la amputación de tus dos manos y de tus dos pies. ¿Tuvo que ser un momento durísimo para ti?

R.- Bueno, pues al principio se me cae el mundo encima porque tú dices "¿porqué me está pasando esto a mí?". Yo pensaba que sería una inútil el resto de mi vida. Pero hubo una pregunta que me hizo mi madre: "¿Era un inútil Stephen Hawking?" y desde ese momento dije: Tengo que seguir luchando como he hecho toda mi vida.

P.- Y no solamente fue la amputación. Tus órganos empiezan a fallar y llega tu padre y decide donarte un riñón.

R.- Desde ese momento mi salud tanto física, como mental comienza a mejorar exponencialmente. De verdad que a día de hoy no se como agradecérselo.

​P.- El caso es que Sarah se recupera, empieza ya con un riñón nuevo, sin manos y sin pies, pero ¿Cómo lo encaraste?

R.- Bueno, es una situación difícil porque yo no era nada independiente. Necesitaba ayuda para todo, y cuando digo todo, digo absolutamente para todo. Pero cuando en enero de 2020 me pongo las prótesis, el hecho de coger un vaso de agua yo sola, de hacer cosas que añoraba, la independencia la sentí muy muy bien, la verdad.

P.- Tener una prótesis no es nada barato. Dime el precio de las manos.

R.- 80.000 euros cada una.

P.- ¿Los pies?

R.- 11.500 cada uno.

P.- Y además los tienes que renovar cada poco tiempo porque es como un teléfono móvil que se queda anticuado. Al final de tu vida ¿cuánto vas a necesitar gastar en prótesis?

R.- Dos millones y medio de euros.

P.- ¿Y tú eres rica?

R.- Ojalá.

P.- ¿De dónde sale todo eso?

R.- Como no somos ricos, decidimos pues pedir ayuda a la sociedad, la sociedad se volcó muchísimo muchísimo y estoy superagradecida. Igual que a la gente del cáncer de mama le ponen un pecho ¿por qué a nosotros no nos ponen unas prótesis en condiciones? ¿por qué esa distinción de tú si y tú no?

P.- Sin duda una de las claves de tu recuperación ha sido tu familia, ese apoyo que has tenido en casa.

R.- Pues sí, gracias a mis padres no he tenido ningún tipo de depresión. Ellos han sido mis psicólogos, hemos estado siempre muy unidos. Mi padre hay una frase que me dice mucho: si tú tiras la toalla 500 veces, yo estaré ahí 501 para recogerla.

P:- Si pudieras verte dentro de 20 años, ¿cómo te gustaría estar?

R.- Pues me gustaría formar una familia, me gustaría haber participado en unas Paralimpiadas, haber terminado la carrera por supuesto y seguir surfeando.

Sara no quiere hablar de feminismo. Dice que es un término que no le gusta. "Todos somos valiosos, independientemente del género. No me considero feminista, sino igualista. Prefiero la igualdad y para ciertas cosas necesito la ayuda del hombre como el hombre necesita la ayuda de la mujer. No nos debemos posicionar en ningún caso uno por encima del otro. Ni mujeres al poder, ni el hecho de decir las mujeres valemos más porque al final convivimos todos juntos y creo que siempre vamos a necesitar esa convivencia para mantener el equilibrio perfecto".