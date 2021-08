Sara, amiga del joven desaparecido en La Rioja: "No es una desaparición voluntaria, los vecinos escucharon disparos"

Oscar P.R fue detenido por la Guardia Civil el pasado viernes como principal sospechoso de la desaparición de Javier Ovejas, de 31 años, y este jueves el juez ha decretado prisión provisional sin fianza. Por ahora se mantiene el secreto de sumario y la Guardia Civil sigue investigando la zona en el pueblo de Entrena (La Rioja).

Aunque hay secreto de sumario en este caso, han trascendido algunos asuntos. Al parecer, detrás de este tema podría haber una deuda de drogas. El detenido habría ido a casa de Javier a cobrársela y se habría llevado unas monedas de relativo valor. Tras ello, Javier habría ido a la vivienda de este y en ese momento es cuando los vecinos dicen haber oído gritos y disparos.

Espejo Público ha hablado con Sara, amiga de Javier, la cual asegura: "Estamos con un mal cuerpo por no tener noticias y no saber donde está, queremos que acabe esta historia con un final feliz".

Sara comenta que no creen que sea una desaparición voluntaria y asegura que es una persona muy alegre. "Es muy amigo de sus amigos. No le gusta discutir y tener problemas con nadie. Es muy pacífico", afirma. "Como amiga no quiero pensar que le ha pasado algo malo. Si le ha hecho algo, que confiese", manifiesta.

La vivienda del detenido sería el último lugar en el que estuvo Javier y Sara asegura que "está claro". Por su parte, comenta que no conoce al detenido y que Javier no le había hablado de él. Por último, manifiesta que en la tarde de este jueves se van a realizar diversas batidas por la zona.