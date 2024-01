Santiago Sánchez, tras salir de Irán: "Estaba en una celda de un metro y sin lugar para hacer mis necesidades"

Es el primer día de la nueva vida de Santiago Sánchez, el español que ha estado detenido en Irán durante 15 meses tras visitar la tumba de Mahsa Amini, la mujer arrestada y torturada por la policía religiosa islámica por no usar su hiyab correctamente y que se convirtió en un símbolo de la resistencia contra el régimen teocrático iraní. "Ese sufrimiento me lo quedo para mí y el día de mañana lo usaré para ayudar a los demás" ha narrado Santiago desde el plató de Espejo Público.

Es la primera entrevista en televisión que concede desde su liberación el día de Nochevieja. Se enteró de su liberación una hora antes de salir de la cárcel, la Embajada española en Irán tomó todas las precauciones posibles para que no se truncara la liberación. De hecho, Santiago viajó sólo en un vuelo rumbo a España y las indicaciones de la embajada fueron que no hablara con nadie durante el vuelo, que no contara nada y, sobre todo, que no le escucharan hablar en persa. "Temían que hasta el último momento podrían hacer una jugada sabiendo que soy inocente" ha narrado Santiago.

Durante la entrevista ha recordado los duros momentos que ha vivido estos quince meses en una de las prisiones más peligrosas del planeta. "Estaba en una celda de un metro cuadrado, con la luz encendida y la radio puesta las veinticuatro horas del día... sin baño... tenía que llamar a un micrófono y hacer mis necesidades allí mismo" ha relatado Sánchez Cogedor. Irán le acusó de espionaje, "yo he sido un rehén, he estado ahí para algo" pero a pesar de todo lo vivido, asegura que "ha sido una experiencia".

Más fuerte que nunca

"Esto a mi no me ha cortado las alas, me ha dado alas" sentencia Santiago. Dice que todo lo vivido ha sido una experiencia vital para él y que no lo cambiaría por nada. Se queda con las relaciones personales que ha forjado en la cárcel con otros presos y toda la ayuda que ha podido prestar estos meses.

Ha adelgazado diez quilos pero insiste en que "compensa 100%". "Lo superaremos, después de la tormenta sale el sol" ha terminado diciendo.