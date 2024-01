Los allegados de Santiago Sánchez, pendientes de su regreso a España: "Lo que más nos preocupa es su estado psicológico"

"No había forma mejor de terminar el año". Así ha empezado la intervención de Jorge García en el programa de Espejo Público. Jorge, más conocido como Coque, es un íntimo amigo de Santiago Sánchez, el español liberado tras pasar 15 meses en una prisión iraní.

Durante este tiempo, su amigo no ha dejado de estar pendiente de él ni un segundo. Ahora, está pendiente de su llegada al aeropuerto de Barajas, en Madrid.

Aunque los familiares y amigos de Santiago ya sabían que el pasado 31 de diciembre se iba a proceder a la liberación, imperaba la prudencia hasta que la propia embajada de Irán diera la noticia. El pasado lunes lo hizo de manera oficial a través de sus redes sociales. Además, él mismo "me llamó ayer con el teléfono del embajador cuando iban camino al aeropuerto", ha explicado Coque.

"Siempre queda la posibilidad de que por cualquier tontería se truncase y perdiese el vuelo o vete a saber", ha comentado su íntimo amigo. Pero ya está tranquilo sabiendo que llegará a España sobre las 12:20 horas.

"Irán es un país lento..."

Hace aproximadamente hace dos meses, Coque ya comentaba al programa de Espejo Público que el momento de la liberación podría llegar pronto, pero hasta ahora no ha habido avances en el proceso. "En Irán las cosas no van al ritmo que en España", ha asegurado. "Ellos manejan los tiempos y solo había que esperar, lo que pasa es que esa espera cada vez era más difícil, sobre todo para Santiago", ha lamentado.

Además, ha agradecido el trabajo del embajador de España en el país oriental: "ha sido clave y de no ser por él todavía no habría salido". "Sabíamos que se estaba trabajando en ello y que Ángel, el embajador, no cesaba ni un solo día en los intentos, pero es un país que es lento, que tiene sus tiempos y además nadie se los altera".

Cuando Coque ha sido preguntado por lo primero que hará cuando vuelva a ver a Santiago, ha contestado que "habrá que darle muchos abrazos, que se los merece porque ha sido un auténtico campeón por aguantar lo que ha aguantado". Y, aunque está muy contento por tenerlo de vuelta, le preocupa sus estado físico y mental.

"Nos han mandado alguna foto y físicamente está bastante más delgado y psicológicamente es lo que más nos preocupa ahora. Queremos ver esa evolución porque asimilar esto no creo que se sea fácil, aunque es un tipo muy duro psicológicamente y ha vivido experiencias muy duras", ha explicado.

Santiago fue detenido y encarcelado en septiembre de 2022 acusado de espionaje después de tomarse una foto en la tumba de Mahsa Amini, la joven kurda que murió bajo custodia policial por llevar mal puesto el velo y que ocasionó importantes protestas contra el régimen iraní, no solo en Irán, también en otra partes del mundo.