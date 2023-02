Sale a la luz la carta que Patricia Llosa le remitió a Isabel Preysler y en la que le advertía de las aventuras del Nobel con otras mujeres

¿Qué pretendía Patricia Llosa con la famosa carta que le remitió a Isabel Preysler?, Pilar Vidal nos descubre en Espejo Público el auténtico objetivo que tenía la exmujer del Premio Nobel . Patricia le lanzó un mensaje muy disuasorio asegurando que por la vida de Mario ya habían pasado otras mujeres. Deseaba dejarle bien claro a la reina de corazones que ella no iba a ser diferente: "Lo ha hecho 20 o 30 veces a lo largo del matrimonio"

Vidal insiste en que: "Ha sido bueno sacar la carta para que se sepa que Isabel no miente. Esta es una carta inapropiada totalmente. En ella Patricia le dice: "no estáis cumpliendo el pacto". Un pacto que Isabel desconocía, a lo que se refiere Patricia es a que la pareja no se dejase ver en público todavía.

La carta pone en evidencia a Patrica Llosa. Demuestra que no dijo toda la verdad cuando se dio a conocer públicamente la relación de su exmarido con Isabel Preysler. Patricia publicó entonces este comunicado: "Mis hijos y yo estamos sorprendidos y muy apenados por las fotos que han aparecido en una revista del corazón". Las fechas no cuadran porque la carta que le envía a Isabel está fechada el 16 de mayo de 2015, y las fotos que confirman públicamente la relación datan del 24 de junio del mismo año, es decir primero le remitió la carta a Isabel y un mes y una semana después manifestaba su sorpresa a través de un comunicado.

Patricia quería celebrar el cincuenta aniversario de su matrimonio con Mario en Nueva York porque lo tenían preparado desde hace tiempo, le pidió a Vargas Llosa que siguiesen adelante con el viaje a pesar de estar ya separados, hicieron el paripé. Los hijos de la pareja también eran conocedores de la relación de su padre con la socialité."

Se ha hablado mucho de lo incómodo que se sentía el Premio Nobel en el ambiente festivo de Isabel, sin embargo Vidal asegura que : Fue Mario quien le pidió a Isabel conocer su entorno"

Sorprende también saber que según Pilar Vidal: "Isabel recibía llamadas de Patricia y ella pensaba: ¿qué voy a hablar yo con esta señora?"