Los testimonios de la crisis: "Con el salario mínimo no se puede vivir"

Y día clave hoy para la negociación del Salario Mínimo Interprofesional. La patronal CEOE ha decidido no acudir a la cita. Y la explicación se resume en esta frase... "No se dan las condiciones" Aseguran desde la CEOE que no han recibido respuesta a la propuesta que han enviado al Ministerio de Trabajo. Y añaden en ese escrito que están ahora, literal, "a la espera de recibir formalmente una propuesta del Gobierno para poder analizarla en profundidad". Desde la patronal la propuesta que plantean para esa subida es un 4% con lo que el Salario Mínimo subiría hasta los 1.040 euros

brutos al mes en 14 pagas. Alejado de la propuesta de los sindicatos UGT y CCOO que piden una subida del 10%, hasta los 1.100 euros...

Desde el Gobierno, la propuesta media, que situaría la subida en una horquilla entre los 1046 euros y 1.082 euros.

Hablamos con Sergio Reyes, un trabajador de una empresa de seguridad que trabaja como auxiliar de servicios en una empresa de seguridad y cobra el salario mínimo.

"El sindicato al que pertenezco, USO pediría todavía más, 1219 euros. Lo tenemos calculado y es lo que se había hablado en anteriores conversaciones y la franja que tenía marcada el gobierno de la media del salario", asegura Sergio. "No sé cual será la decisión final. Tengo claro que cualquier subida será buena pero cuánto mas mejor". Sergio Reyes se queja "Los precios han subido un 15%. Llegar a fin de mes se hace muy complicado con el salario de muchas personas".

Sergio tiene 39 años y comparte piso en Bilbao. "Tengo la suerte de que he podido irme con un amigo a compartir piso pero el tema del ahorro se complica. Llego justo a fin de mes. Los precios han subido bastante."

El tema del dentista lo hago poco a poco.

Sergio está muy pendiente de la segunda reunión entre los agentes sociales y el Gobierno para abordar una subida del salario mínimo interprofesional (SMI). Las posturas de empresarios y sindicatos se mantienen inalteradas desde la última reunión de diciembre.