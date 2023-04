Ruiz- Jarabo, exdirector de la Agencia Tributaria, considera "inadecuada" la carta del Gobierno a Ferrovial

Ignacio Ruiz- Jarabo, el que fuera director de la Agencia Tributaria durante el mandato de José María Aznar, analiza en Espejo Público la carta que el Gobierno ha mandado a Ferrovial ante sus intenciones de poner rumbo a Países Bajos.

Explica que lo que proyecta hacer Ferrovial es una operación de reestructuración empresarial. Estas operaciones tienen un régimen fiscal especial que consiste en que no se devenga ningún impuesto. Pero hay una cláusula de cierre que dice que este régimen fiscal especial no se aplicara si la operación no tiene motivos económicos válidos.

El proceso normal es que la empresa que hace esta operación si cree que tiene derecho a aplicarse el régimen se lo aplica pero después la Agencia Tributaria puede comprobarlo y emitir su veredicto. "En este proceso un alto cargo del Gobierno se ha anticipado a considerar si se cumple ese hito cuando no le corresponde a él, sino a la Agencia Tributaria, ni tampoco corresponde hacerlo en este momento", mantiene.

Este calificación por un alto cargo del Gobierno no cabe sino entenderla como "inadecuada", según determina el experto. Los propios funcionarios han dicho que "es una injerencia inadmisible". Desde la empresa han dicho además que lo consideran algo amenazante.

¿Por qué residiendo en Holanda Ferrovial accederá a un crédito más barato que en España?

Sobre si Ferrovial podrá cotizar en la bolsa de Nueva York o no por el momento el Gobierno ha dicho que no es posible pero en la carta del Ejecutivo se dice que están explorando esta posibilidad. De hecho no se da ningún caso de empresa que actualmente cotice en España y al mismo tiempo en Nueva York. Ferrovial ha dicho como motivación económica válida que se marchan para tener un acceso más sencillo a la financiación. La cotización es una forma de acceder a la financiación propia pero hay otra que es el acceso a los préstamos. Cuando una empresa quiere recibir una financiación vía préstamos el prestamista incorpora el riesgo país. La prima de riesgo de España es 106 puntos, la de Holanda es 36 puntos, por lo que se observa un descenso de este riesgo. Residiendo en Holanda se accederá a un crédito más barato que residiendo en España.

"Me parece inadecuado que el Gobierno predetermine el criterio de la Agencia Tributaria"

En opinión de Ruiz- Jarabo se dan las condiciones para que se considere que la motivación es válida pero lo que contará será el veredicto de los funcionarios cuando en su momento realicen la comprobación. "Me parece inadecuado que el Gobierno haya pretendido predeterminar el criterio futuro que corresponde a la Agencia Tributaria", mantiene.