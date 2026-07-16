¿Puede volver Puigdemont a España si el TJUE avala hoy la Ley de Amnistía? Estos son los escenarios judiciales para los implicados en el procés

El independentismo mira hoy a Europa. El TJUE decide si amnistiar los delitos de malversación y terrorismo encaja o no con la normativa comunitaria. Dependiendo de cuál sea esta decisión el regreso de Carles Puigdemont a España podría estar más cerca o más lejos.

La última vez que se vio a Puigdemont en España fue el pasado 8 de agosto de 2024. Apareció en plena calle, dio un discurso a la vista de todos y volvió a fugarse, por segunda vez, sin ser detenido pese a que sobre él existe una orden de detención, incluso después de haberse aprobado la ley de amnistía.

Tras el referéndum ilegal del 1 de octubre, el expresidente de la Generalitat escapó a Bélgica. Sus consejeros que decidieron seguir en España fueron encarcelados, él esquivó la prisión desde Waterloo y desde entonces lleva nueve años huido en Bélgica desafiando a la justicia española.

La Corte, con sede en Luxemburgo, leerá su fallo a partir de las 10.00 hora local (8.00 GMT). Con esta sentencia se pretende aclarar las cuestiones prejudiciales que le han planteado el Tribunal de Cuentas sobre la responsabilidad contable de los gastos del procés, y la Audiencia Nacional, en relación al delito de terrorismo por el que está juzgando a los Comités de Defensa de la República (CDR).

Poniendo nombres y apellidos, este fallo afecta concretamente a la situación judicial de Carles Puigdemont y los exconsellers Lluís Puig y Toni Comín. Pero también afectará a Oriol Junqueras que aunque sí cumplió prisión y sí se benefició de la ley de amnistía, el Supremo no aplicó la norma al delito de malversación por lo que sobre él sigue vigente la pena de inhabilitación. En la misma situación que que el presidente de ERC está Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa.

Este pronunciamiento va a afectar también a los miembros de los CDR que fueron procesados por terrorismo y una treintena de cargos del Govern de entonces a los que el Tribunal de Cuentas reprocha responsabilidades por los gastos del procés, en este grupo se incluye al otro expresidente Artur Mas.

Es importante aclarar que estas consideraciones que haga el TJUE no son vinculantes, pero que en la mayoría de los casos que resuelve la justicia europea suelen coincidir con la sentencia final. Es decir corresponde a los tribunales de nuestro país aplicar o no este fallo.

Se abren pues dos escenarios para la situación judicial de todos los implicados, especialmente para Puigdemont. Si la sentencia no avala la ley de Amnistía, por el momento todo seguiría igual aunque los tribunales españoles se verían respaldados en su decisión. Si por el contario la sentencia se posiciona a favor de la polémica ley será el Supremo y el Constitucional los que tengan que pronunciarse. El Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional deberían archivar también sendas causas.

El Constitucional ya validó en dos ocasiones la ley de Amnistía, pero ha esperado al fallo de la justicia europea para fijar su veredicto ante la negativa del Supremo de aplicarla a los responsables del procés.

Este aval supondría también una palmada de aire al Gobierno de Sánchez que fue quien hizo posible la norma.

El pasado 13 de noviembre, el abogado general de la UE Dean Spielmann avaló los principales puntos de la ley de amnistía.En concreto, descartó que la independencia de Cataluña hubiese afectado a las finanzas europeas, porque la contribución de España al presupuesto comunitario hubiese seguido siendo proporcional a su Renta Nacional Bruta y apuntó además que el Tribunal de Cuentas no indicó que se utilizase dinero comunitario para financiar el procés. Tampoco vio incompatibilidad entre las normas contra el terrorismo y de la amnistía porque la norma "cumple" con los estándares del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y no incluye entre los delitos perdonados los relativos a los derechos a la vida y a la integridad física. Sí que cuestionó los dos meses de plazo que la norma da a los jueces españoles para que decidan si deben aplicar la amnistía en los causas que estén juzgando.

¿Si se avala la ley Puigdemont podría volver a España? Si esto ocurre el expresidente huido tendría más fácil el camino de regreso, pero su situación judicial no va a cambiar de forma inmediata. El órgano de garantías abordará los recursos que Puigdemon y el resto de exconsellers presentaron ante el Constitucional a partir de septiembre, octubre por lo que hasta otoño no se resolverán los mismos.

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