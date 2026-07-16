Salvador Illa reclama que la ley de amnistía se aplique "sin más dilaciones"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reclamado este jueves a los tribunales una aplicación "diligente, integral y sin más dilaciones" de la ley de amnistía tras el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). A su juicio, el pronunciamiento de la corte de Luxemburgo despeja las dudas sobre la norma y marca el momento de "mirar hacia adelante".

En una declaración institucional desde la Galería Gótica del Palau de la Generalitat, Illa ha expresado su "satisfacción" por una sentencia que ha calificado de "muy buena noticia" tanto para Cataluña como para el conjunto de España. El presidente catalán ha asegurado que el respaldo del TJUE es "claro" y ha afirmado que, tras esta resolución, "no hay más vuelta de hoja".

Durante una intervención de ocho minutos, pronunciada en catalán, castellano e inglés, Illa ha defendido que la decisión de la justicia europea "abre un futuro de esperanza y de liderazgo para Cataluña" y ha sostenido que la mayoría de la sociedad catalana apuesta por "el reencuentro, el diálogo y la convivencia".

El jefe del Ejecutivo catalán también ha reiterado su compromiso de gobernar "para todos, por el bien de todos y para el futuro de todos" y ha cerrado su comparecencia con un mensaje dirigido a la ciudadanía: "Europa ha hablado. Cataluña sigue adelante".

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