Rocío Martínez, sobre los altercados en la final de la Champions: "Hubo muchos robos y muchos madridistas salieron del estadio sin móvil"

Rocío Martínez afirma que "la seguridad fue un desastre", en la final de la Champions entre el Real Madrid y el Liverpool, que terminó por llevarse el equipo blanco con un 1-0. Pasó miedo y salió corriendo del Stade de France porque había "más de un centenar de chavales que estaban robando a la gente sin ninguna intervención policial". Todo esto ocurría a 50 metros de un grupo de antidisturbios. "Parecen 'robocop' y no se encargan de los rateros. Hubo muchísimos robos y muchos madridistas salieron del estadio sin el móvil", señala.

Cuenta Martínez que estos problemas de seguridad ya se dieron en la entrada al estadio con una aglomeración de chavales de la zona. "La policía de París ya sabe donde está el Stade de France, en San Denis, un barrio con delincuencia e inseguridad donde aprovecharon para robar a la gente y para saltar en la entrada del Liverpool", señala. Asegura la periodista que los aficionados tuvieron "santa paciencia". "Vas muy contento a una final de Champions pero fue un desastre".

Muchos de los aficionados que acudieron al Stade de France se lamentaban de haber esperado una hora y media en la cola después de haber llegado 3 horas antes. "Esto es un desastre yo he vivido avalanchas. No he vivido esta organización tan mala en mi vida" lamentaba una española ante las cámaras de Antena 3.

Cree la presentadora de Antena 3 Deportes que el caos de la entrada acabó desluciendo el evento. Todo desembocó en aglomeraciones en la entrada y altercados a la salida. Finalmente los asistentes a la final denunciaron robos y agresiones. El balance de estos disturbios fue de 68 detenidos, 39 de los cuales pasaron a disposición judicial y 164 personas resultaron heridas leves.