Los peritos judiciales detectan nuevas "anomalías" en la vía dónde ocurrió el accidente de Adamuz

Novedades preocupantes en relación con el tramo de la vía en Adamuz (Córdoba) donde el pasado 18 de enero un tren Iryo descarriló e invadió la vía contigua, chocando con un Alvia de Renfe y provocando la muerte de 46 personas. Y es que los peritos judiciales que investigan ese siniestro ferroviario han localizado "al menos" tres deformaciones en esa vía de alta velocidad, la misma vía en la que el pasado 28 de octubre se produjo un segundo accidente en Urda (Toledo), con un balance de 69 fallecidos. Unas deformaciones que serían similares a las que provocaron la tragedia del pasado mes de enero.

En concreto, han pedido a la jueza instructora que requiera al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) más información sobre la reforma que se llevó a cabo en ese tramo de vía tras detectar nuevas "anomalías", concretamente en relación al balasto.

Adif, según fuentes judiciales, solicitó el pasado 20 de octubre a la jueza al cargo de la investigación del accidente de Adamuz permiso para llevar a cabo labores de bateo, con el objetivo de ajustar la nivelación y la rasante del carril, en la zona del accidente, una petición que se trasladó a los peritos por si influía a sus labores de investigación. Los peritos dieron luz verde a esas labores por la "urgencia" y al no interferir en su trabajo de investigación, según esas fuentes, aunque se mostraron "sorprendidos" de que se tengan que realizar cuando el tramo se reformó hace un año.

De esta forma, los peritos judiciales apuntan que resulta "curioso" que algunas zonas donde se produjo el accidente hayan alcanzado "niveles de deformación" que requieran una intervención tras completar su reforma en octubre de 2025. Y solicitan a la jueza que requiera a Adif una serie de documentos relacionados con la reforma integral del tramo y que por el momento o "no ha sido entregada o presenta graves omisiones", según las fuentes judiciales.

¿Qué se sabe del accidente de Adamuz?

Con la investigación sobre el accidente ferroviario de Adamuz aún abierta, la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil (AITAT) ha señalado que dicho siniestro se pudo deber a una "rotura franca de carril", algo que también apuntaban los investigadores de la Guardia Civil.

En un informe preliminar, AITAT solicitaba a Adif medidas para la "detección de roturas francas de carril en líneas de alta velocidad", algo que según el organismo independiente sucedió en Adamuz.

La propia AITAT también advierte que el trágico accidente de Adamuz puso de relieve la posibilidad de que una rotura franca permanezca sin ser detectada durante un periodo prolongado y que sigan circulando trenes por el punto afectado.

En este panorama, Bruselas ha toma cartas en el asunto y ha señalado que es necesario desplegar el sistema ERTMS para reforzar la seguridad de la red ferroviaria europea.

"Es, efectivamente, muy preocupante. si queremos aumentar la seguridad de la red ferroviaria europea, tenemos que desplegar lo antes posible el sistema ERTMS en todas nuestras líneas", ha explicado Apostolos Tzitzikostas, comisario europeo de Transporte Sostenible y Turismo.

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