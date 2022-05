Andrés, contagiado con la viruela del mono: "Cuando me dijeron que tenía el virus me asusté"

Por el momento en España hay al menos 59 casos positivos de la viruela del mono. De ese total 51 casos han sido detectados en la Comunidad de Madrid, 4 en Canarias, 2 en Aragón, uno en Andalucía y otro en el País Vasco. Uno de esos casos positivos es el de Andrés. Cuenta que comenzó a sentir dolor de cabeza, fiebre y ronchas en el cuerpo.

Tras notar estos síntomas acudió al servicio de urgencias y la doctora le tomó unas muestras y le mandaron a casa. Estas marcas en la piel le duraron 8 días y ya se le han caído. Nunca había oído hablar de la viruela del mono y cuando le dijeron que era portador de este virus se asustó. "La doctora me llama todos los días y yo le digo que estoy bien. No he tenido ni fiebre, ni dolor en el cuerpo ni dolor de cabeza todo ha sido pasajero y muy normal".

Tras caer las costras termina el riesgo de contagio

La doctora le indicó que cuando se caen las costras de la piel terminaba el riesgo de contagio. Tiene aún la cicatriz de las marcas que tuvo en su piel tanto en los brazos como en las manos. Andrés desconoce cuál ha sido el foco de contagio. Las autoridades sanitarias han intentado trazar la cadena de contagios pero no sabe de dónde procede el brote. Comparte piso con una amiga y cuenta que , a pesar de que ambos tienen un estrecho contacto, no se ha contagiado.

Reconoce que al principio se sentía incómodo con este seguimiento médico pero ahora ha visto que "es algo normal". "Es como si te diera algo con una fiebre, estás dos días en casa y ya", señala.